Der DAX hat sich wieder nach oben gekämpft. In der abgelaufenen Handelswoche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich 350 Punkte zu und schloss +1,42% höher mit 24.985 Punkten. Top-Performer waren die Papiere von Siemens Energy und Deutscher Bank, die BMW-Aktie verzeichnete die höchsten Verluste. Sind nun sogar neue Rekorde möglich? Am Ende einer positiven Woche geht die Luft aus Letztes Wochenende hatten sich die USA und der Iran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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