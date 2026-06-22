AbbVie steht laut einem Bericht kurz vor der Übernahme von Apogee Therapeutics für rund 10,9 Milliarden US-Dollar in bar. Der mögliche Aufschlag liegt bei etwa 60 Prozent. Weil die US-Börsen am Freitag wegen Juneteenth geschlossen blieben, dürfte die Aktie erst zum heutigen US-Handelsstart auf die Nachricht reagieren. Bei Apogee Therapeutics könnte am Montag ordentlich Bewegung in die Aktie kommen. Der Grund ist ein Bericht der Financial Times von Freitag, wonach AbbVie kurz vor einer Vereinbarung zur Übernahme des Biotech-Unternehmens steht. Das Volumen: rund 10,9 Milliarden US-Dollar in bar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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