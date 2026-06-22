EQS-News: COSRX
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Von Amazons Nr. 1 unter den Sonnenschutzprodukten für das Gesicht bis hin zu den meistverkauften Snail Mucin- und Peptid-Kollektionen von COSRX: Vom 23. bis 26. Juni profitieren Kunden beim Prime Day von Rabatten von bis zu 52 %
BERLIN, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen des bevorstehenden Amazon DE Prime Day 2026 wird COSRX einige seiner beliebtesten Hautpflege-Innovationen im Angebot haben. Im Vorfeld des vom 23. bis 26. Juni laufenden Events kündigt die Marke massive Rabatte von bis zu 52 % auf ihr gesamtes Bestseller-Sortiment an.
Deutsche Käufer vertrauen zunehmend auf Preis-Tracker für den Amazon Prime Day, um Sonderangebote zu überprüfen. Wir bei COSRX haben die Überprüfung bereits für Sie übernommen: Unsere Preise für den DE Prime Day sind auf dem historischen Saison-Tiefstand angesetzt, sodass Sie bedenkenlos einkaufen können, ohne auf Tools von Drittanbietern zurückgreifen zu müssen. Clevere Käufer legen diese Artikel bereits in ihren Warenkorb, um sicherzustellen, dass sie nichts verpassen, bevor das 4-tägige Prime-Day-Event endet.
Das diesjährige Sortiment umfasst den Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ - der im April und Mai sowohl bei Amazon DE als auch bei Amazon Deutschland die Nummer 1 unter den Sonnenschutzprodukten für das Gesicht war - sowie die charakteristischen Snail Mucin-, Peptid- und PDRN-Kollektionen von COSRX.
Amazons Nummer-1-Sonnenschutz führt das diesjährige Prime-Day-Sortiment an
Weitere Angebote zum Prime Day 2026 (23.-26. Juni, Amazon DE):
Das 4-tägige Einkaufsfenster endet in Kürze. Weitere Informationen zum gesamten Angebot von COSRX am Prime Day sowie die Möglichkeit, sich die günstigsten Preise zu sichern, bevor die Lagerbestände erschöpft sind, finden Sie im offiziellen COSRX-Shop bei Amazon Deutschland.
Informationen zu COSRX
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22.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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