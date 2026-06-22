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cyan AG gewinnt FileWave als neuen Partner für cyan Guard 360



22.06.2026 / 09:32 CET/CEST

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cyan AG gewinnt FileWave als neuen Partner für cyan Guard 360 München, 22. Juni 2026 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, treibt den Ausbau des Vertriebs ihrer neuen Sicherheitslösung cyan Guard 360 weiter voran und gewinnt mit FileWave einen international etablierten Partner im Bereich Unified Endpoint Management. Die Integration von cyan Guard 360 unterstreicht die technologische Reife der Lösung sowie ihre einfache Skalierbarkeit in komplexen IT-Umgebungen.



FileWave integriert cyan Guard 360 in sein Produktportfolio

FileWave, ein international etablierter Anbieter von Unified-Endpoint-Management-(UEM) und Mobile-Device-Management-(MDM)-Lösungen, integriert cyan Guard 360 künftig als zusätzliche Security-Komponente in sein Portfolio. cyan Guard 360 schützt die von FileWave verwalteten Endgeräte vor Phishing, schädlichen Domains und Malware, unabhängig von Betriebssystem oder Standort. Der Schutz läuft über die bestehende FileWave-Infrastruktur, ohne zusätzlichen Agenten und ohne separates Security-Setup. Damit stärkt FileWave seine Position als ganzheitlicher Anbieter für modernes Endpoint Management inklusive integrierter Cybersecurity, ohne operativen Mehraufwand für die Kunden. Die Integration von cyan Guard 360 in das FileWave-Portfolio ist seit Februar 2026 verfügbar.



Nikola Gander, Co-CEO, FileWave: "Unsere Kunden erwarten heute nicht nur effizientes Endpoint Management, sondern integrierte Sicherheit, die sich nahtlos in bestehende IT-Umgebungen einfügt. Mit cyan Guard 360 erweitern wir unser Portfolio um eine leistungsstarke, cloudbasierte Security-Lösung, die ohne zusätzlichen operativen Aufwand einen echten Mehrwert bietet."



Markus Cserna, CEO der cyan AG: "Die Zusammenarbeit mit FileWave zeigt, dass cyan Guard 360 optimal für den Einsatz in globalen Endpoint-Management-Umgebungen ausgelegt ist. Unsere Lösung lässt sich effizient integrieren und bietet Unternehmen einen wirkungsvollen Schutz bei minimalem administrativem Aufwand."





Über FileWave

FileWave bietet Unified Endpoint Management für Organisationen, die in komplexen Multi-Plattform-Umgebungen tätig sind. Mit Unterstützung für Cloud-, Hybrid- und On-Premise-Bereitstellungen hilft FileWave Schulen, Universitäten, Unternehmen, Gesundheitsorganisationen und Institutionen der öffentlichen Hand, Geräte im grossen Massstab sicher zu verwalten und zu betreuen - bei voller operativer Flexibilität und Datensouveränität.



Mit Hauptsitz in der Schweiz und einer globalen Support-Organisation verwaltet FileWave weltweit Millionen von Geräten in Apple-, Windows-, Android-, ChromeOS- und weiteren Endpoint-Umgebungen. Das Unternehmen ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert.



Mehr Informationen unter www.filewave.com .





Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Telefon: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de



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