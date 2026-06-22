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cyan AG gewinnt FileWave als neuen Partner für cyan Guard 360
München, 22. Juni 2026 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, treibt den Ausbau des Vertriebs ihrer neuen Sicherheitslösung cyan Guard 360 weiter voran und gewinnt mit FileWave einen international etablierten Partner im Bereich Unified Endpoint Management. Die Integration von cyan Guard 360 unterstreicht die technologische Reife der Lösung sowie ihre einfache Skalierbarkeit in komplexen IT-Umgebungen.
Über FileWave
FileWave bietet Unified Endpoint Management für Organisationen, die in komplexen Multi-Plattform-Umgebungen tätig sind. Mit Unterstützung für Cloud-, Hybrid- und On-Premise-Bereitstellungen hilft FileWave Schulen, Universitäten, Unternehmen, Gesundheitsorganisationen und Institutionen der öffentlichen Hand, Geräte im grossen Massstab sicher zu verwalten und zu betreuen - bei voller operativer Flexibilität und Datensouveränität.
Mit Hauptsitz in der Schweiz und einer globalen Support-Organisation verwaltet FileWave weltweit Millionen von Geräten in Apple-, Windows-, Android-, ChromeOS- und weiteren Endpoint-Umgebungen. Das Unternehmen ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert.
Mehr Informationen unter www.filewave.com.
Über cyan
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).
Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com
cyan AG Investor Relations:
cyan AG
Telefon: +49 89 71042 2073
E-Mail: ir@cyansecurity.com
cyan AG Pressekontakt:
Kirchhoff Consult GmbH
Telefon: +49 40 60 91 86 65
E-Mail: cyan@kirchhoff.de
22.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|cyan AG
|Josephspitalstraße 15
|80331 München
|Deutschland
|Internet:
|www.cyansecurity.com
|ISIN:
|DE000A2E4SV8
|WKN:
|A2E4SV
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2350306
|Ende der Mitteilung
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2350306 22.06.2026 CET/CEST