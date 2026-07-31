EQS-News: cyan AG
/ Schlagwort(e): Markteinführung
cyan AG baut Präsenz in Europa mit der Einführung von Cybersicherheitslösungen bei Orange Romania weiter aus
München, 31. Juli 2026 - Die cyan AG, ein Anbieter intelligenter Cybersicherheitslösungen, gab heute die Einführung eines erweiterten Cybersicherheitsangebots in Zusammenarbeit mit Orange Romania bekannt. Der neue Dienst kombiniert den netzwerkbasierten Schutz von cyan für Mobilfunk- und Festnetz-Breitbandkunden mit zusätzlichem Geräteschutz eines anderen Anbieters.
31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|cyan AG
|Josephspitalstraße 15
|80331 München
|Deutschland
|Internet:
|www.cyansecurity.com
|ISIN:
|DE000A2E4SV8
|WKN:
|A2E4SV
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500180W6SSACJ1T19
|EQS News ID:
|2375520
|Ende der Mitteilung
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2375520 31.07.2026 CET/CEST