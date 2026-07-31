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cyan AG baut Präsenz in Europa mit der Einführung von Cybersicherheitslösungen bei Orange Romania weiter aus



31.07.2026 / 13:03 CET/CEST

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cyan AG baut Präsenz in Europa mit der Einführung von Cybersicherheitslösungen bei Orange Romania weiter aus München, 31. Juli 2026 - Die cyan AG, ein Anbieter intelligenter Cybersicherheitslösungen, gab heute die Einführung eines erweiterten Cybersicherheitsangebots in Zusammenarbeit mit Orange Romania bekannt. Der neue Dienst kombiniert den netzwerkbasierten Schutz von cyan für Mobilfunk- und Festnetz-Breitbandkunden mit zusätzlichem Geräteschutz eines anderen Anbieters.



Die neuen Dienste werden zunächst für Privatkunden und kleine Büros sowie Home-Offices (SOHO) verfügbar sein; die Einführung für Geschäftskunden ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. Die Lösungen bieten wirksamen Schutz vor einer Vielzahl digitaler Bedrohungen, darunter Phishing, Malware, Trojaner, bösartige Websites und andere schädliche Inhalte, ohne dass die Nutzer zusätzliche Software installieren müssen.



Der Umfang der Implementierung umfasst DNS-basierten Schutz vor Bedrohungen mit Funktionen zur Inhaltsfilterung, Sperr- und Positivlisten, eine mit dem eigenen Branding versehene Self-Care-Weboberfläche, Blockierungshistorien, Website-Check und Identity-Check sowie detaillierte Nutzungsstatistiken. Zusammen bieten diese Funktionen Orange Romania einen skalierbaren, einfach zu verwaltenden Cybersicherheitsdienst, der den Wert des Connectivity-Portfolios steigert und den Kunden gleichzeitig mehr Transparenz und Kontrolle über ihre digitale Sicherheit verschafft.



Die Umsetzung baut auf der im Juli 2025 angekündigten Partnerschaft zwischen cyan und Orange Romania auf. Die Partnerschaft sieht die Einführung von Cybersicherheitslösungen in mehreren Phasen vor und richtet sich sowohl an B2C- als auch an B2B-Kundengruppen.



"Der Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Orange Romania ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer langjährigen Partnerschaft mit Orange. Durch die Erweiterung seines Cybersicherheitsangebots um den netzwerkbasierten Schutz von cyan für Mobilfunk- und Festnetzkunden unterstreicht Orange Romania die wachsende Bedeutung nahtloser Cybersicherheitsdienste auf Netzwerkebene. Diese Markteinführung festigt unsere Position als vertrauenswürdiger Technologiepartner führender Telekommunikationsanbieter in ganz Europa", sagte Markus Cserna, CEO der cyan AG. "Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Phishing, Betrugsmaschen und anderen Formen digitaler Kriminalität machen wir wirksame Cybersicherheit heute für Millionen von Kunden einfach zugänglich. Geschäftskunden werden im Rahmen einer späteren Ausbaustufe folgen."



"Die Nutzer sind sich heute der digitalen Gefahren voll bewusst und verlangen nach Lösungen, um dieser Herausforderung zu begegnen. Mit der Einführung von Orange Cybersecure bieten wir ihnen eine einfache und umfassende Lösung für Familien und Kleinunternehmer, die nicht nur ihre Geräte, sondern auch die Kommunikationsnetze selbst schützt. Orange Cybersecure ist eine innovative Lösung, da sie einen 360-Grad-Schutz bietet. Nach der Einführung unserer Geschäftskundenlösungen in den vergangenen Jahren und der Gründung unseres eigenen Cybersicherheitsunternehmens wollen wir nun auch die digitale Resilienz von Privatkunden in Rumänien stärken, die besonders häufig Opfer von digitalem Betrug werden. Darüber hinaus stellen wir die Lösung auch kleinen Unternehmen zur Verfügung, einem weiteren besonders gefährdeten Segment, für das komplexe Cybersicherheitslösungen bislang kaum zugänglich waren", sagte Julien Ducarroz, CEO von Orange Romania.





Über Orange Romania

Orange Romania gehört zur Orange-Gruppe, einem der weltweit größten Telekommunikationsanbieter, der Hunderte Millionen Kunden weltweit miteinander verbindet. Mit über 11 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro verbindet Orange Romania jede zweite Person in Rumänien und bietet sowohl Privat- als auch Geschäftskunden ein umfangreiches Angebot an Kommunikationslösungen - von grundlegenden Konnektivitätsdiensten bis hin zu kompletten Mobilfunk-, Festnetz- und Internet-TV-Paketen sowie komplexen IT&C-Lösungen über Orange Business. Seit seinem Eintritt in den lokalen Markt hat Orange in Rumänien Investitionen in Höhe von 4,7 Milliarden Euro getätigt.



Orange ist unter der Marke Orange Business zudem ein führender Anbieter globaler IT- und Telekommunikationsdienstleistungen für multinationale Unternehmen. Im Februar 2023 stellte der Konzern seinen Strategieplan "Lead the Future" vor, der auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und von Verantwortung und Effizienz geleitet wird. "Lead the Future" nutzt die Exzellenz des Netzwerks, um die Führungsposition von Orange in Sachen Servicequalität zu festigen.



Orange ist an der Euronext Paris notiert (Tickersymbol ORA).



Weitere Informationen finden Sie im Internet und auf Ihrem Mobilgerät: www.orange.com, www.orange-business.com. Folgen Sie uns auf X: @orangegrouppr.



"Orange" sowie alle anderen in diesem Material genannten Namen von Orange-Produkten oder -Dienstleistungen sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.





Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Telefon: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de



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