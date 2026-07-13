Die cyan AG hat mehrere Entwicklungen gemeldet, die den Investment Case für Guard 360 stärken. Die Partnerschaft mit CANCOM hat bereits zu einem ersten deutschen ISP-Kunden geführt, wobei die Vermarktung ab September 2026 beginnen soll und weitere ISP-Vereinbarungen möglicherweise folgen. Daneben hat FileWave Guard 360 in sein Endpoint-Management-Angebot aufgenommen, wodurch sich das Partnernetzwerk und die adressierbare Kundenbasis des Produkts erweitern. Cyans Mitgründer Markus Cserna wurde zudem als langfristiger CEO bestätigt, womit der externe Suchprozess beendet ist. Insgesamt untermauert der jüngste Nachrichtenfluss das Potenzial von Guard 360 als zweite Wachstumssäule. Wir erwarten weiterhin erste nennenswerte Umsatzbeiträge von Guard 360 ab 2027. BUY, Kursziel EUR 4,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cyan-ag
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