EQS-News: cyan AG
/ Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag
cyan AG erweitert ihre erfolgreiche Cybersicherheitslösung auf MásOrange-Tochtergesellschaften in Spanien
Über cyan
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).
Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com
cyan AG Investor Relations:
cyan AG
Telefon: +49 89 71042 2073
E-Mail: ir@cyansecurity.com
cyan AG Pressekontakt:
Kirchhoff Consult GmbH
Telefon: +49 40 60 91 86 65
E-Mail: cyan@kirchhoff.de
20.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|cyan AG
|Josephspitalstraße 15
|80331 München
|Deutschland
|Internet:
|www.cyansecurity.com
|ISIN:
|DE000A2E4SV8
|WKN:
|A2E4SV
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500180W6SSACJ1T19
|EQS News ID:
|2367724
|Ende der Mitteilung
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2367724 20.07.2026 CET/CEST