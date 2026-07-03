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cyan AG: Hauptversammlung 2026 stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu



03.07.2026 / 14:34 CET/CEST

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cyan AG: Hauptversammlung 2026 stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu München, 3. Juli 2026 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, hat heute die virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2026 abgehalten. Die Aktionäre haben sämtlichen zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren bei der virtuellen Hauptversammlung über 69 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Die Aktionäre stimmten der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 sowie der Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 zu. Die Hauptversammlung bestätigte die gerichtliche Bestellung von Frau Alexandra Reich in den Aufsichtsrat der Gesellschaft.



Auf der diesjährigen Hauptversammlung stand die erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 im Fokus. Getrieben durch die erfolgreiche Skalierung bestehender Partnerschaften, die Erschließung neuer Märkte sowie die Steigerung der Endkundenbasis um 47 % gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz im Geschäftsjahr um rund 30 % auf EUR 9,2 Mio. Auf Ergebnisebene gelang der erfolgreiche Turnaround mit einem erstmals positiven EBITDA in Höhe von EUR 0,78 Mio. Das Management geht für das Geschäftsjahr 2026 von einer weiterhin guten Geschäftsentwicklung aus und prognostiziert ein Umsatzwachstum auf EUR 10,2 Mio. bis EUR 11,5 Mio. sowie ein weiterhin positives EBITDA.



Im Geschäftsjahr 2026 setzt cyan den Ausbau des internationalen Telekommunikationsgeschäfts konsequent fort und vertieft die Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern. Insbesondere innerhalb der Orange Group werden bestehende Kooperationen weiterentwickelt und zusätzliche Marktpotenziale erschlossen. Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit mit T-Mobile in Polen weiter ausgebaut und es wurden neue Märkte erschlossen. Parallel dazu verstärkt cyan die Vertriebsaktivitäten für die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360, die speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen zugeschnitten ist. Die Sicherheitslösung ist seit Februar über den CANCOM Cloud Marketplace verfügbar und bildet neben dem etablierten Telco-Geschäft einen weiteren strategischen Wachstumstreiber.



Markus Cserna, CEO und CTO der cyan AG: "Wir haben unsere Wachstumsstrategie im Geschäftsjahr 2025 erfolgreich weiter umgesetzt und auf Ergebnisebene den Turnaround erreicht. Es erfüllt mich mit Stolz, unseren Aktionären die hervorragende Entwicklung zu präsentieren. Ihr Vertrauen ist für uns eine wichtige Bestätigung, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Gleichzeitig haben wir im laufenden Geschäftsjahr 2026 mehrere operative Erfolge erzielt, die uns zuversichtlich für die weitere Entwicklung stimmen."





Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Telefon: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

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Telefon: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de



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