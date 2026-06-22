DAX Gewinner am Montag: Rheinmetall Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Der deutsche Rüstungs- und Technologiekonzern sorgt zum Wochenstart für viel Gesprächsstoff auf dem Frankfurter Parkett. In einem insgesamt ausgeglichenen Marktumfeld am vergangenen Freitag, bei dem per Xetra-Schluss exakt 20 Gewinnern ebenso viele Verlierer gegenüberstanden, sicherte sich das Düsseldorfer Traditionshaus den unangefochtenen Spitzenplatz im deutschen Leitindex. Ungeachtet der allgemeinen Marktnervosität kletterte das Papier deutlich nach oben und untermauerte seine Rolle als kurzfristiger Fels in der Brandung. Doch trotz dieser erfreulichen kurzfristigen Signale zeigt ein tieferer Blick in die Chartanalyse, dass Investoren, die strategische Aktien News verfolgen, die langfristigen Widerstände der Rheinmetall Aktie (WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009) weiterhin akribisch im Auge behalten müssen.

Rheinmetall Aktie ist der stärkste DAX Gewinner des Tages

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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