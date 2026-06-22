© Foto: Arne Dedert/dpaDie europäischen Märkte haben ihre vorbörslichen Verluste aufgeholt und sind fester gestartet. Infineon-Rallye beflügelt DAX, VW erneut Schlusslicht. Der Ölpreis fällt zurück, während sich Gold verteuert.Zu Beginn der neuen Handelswoche zeigen sich die europäischen Aktienmärkte im frühen Handel fester. Vor allem geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten und die Erwartung wichtiger Konjunkturdaten sorgen für Vorsicht unter den Anlegern. Der deutschen Leitindex konnte seine vorbörslichen Verluste aufholen und notiert kurz nach Handelsstart (09:30 Uhr) 0,3 Prozent fester bei 25.054 Punkten. Mit Abstand Spitzenreiter ist die Infineon-Aktie, die sich um 4,3 Prozent verteuert. Europaweit waren …
Enthaltene Werte: US50186Q2021,US67066G1040,JP3436100006,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002745XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,XD0009982XXX,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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