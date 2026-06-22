Anzeige
Mehr »
Montag, 22.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0DNPW | ISIN: AU000000MSB8 | Ticker-Symbol: LWB
Tradegate
22.06.26 | 08:00
1,275 Euro
-2,26 % -0,030
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
MESOBLAST LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MESOBLAST LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,2681,36610:03
1,2751,36008:32
Small- & Micro Cap Investment
22.06.2026 09:58 Uhr
108 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Mesoblast - Ein weltweit führendes Unternehmen für allogene Zelltherapien. Wie geht es jetzt weiter?

Anzeige / Werbung

Vom wissenschaftlichen Potenzial zur kommerziellen Realität

Über weite Teile der vergangenen zwei Jahrzehnte war die regenerative Medizin von großen wissenschaftlichen Hoffnungen geprägt - der kommerzielle Durchbruch blieb jedoch vielfach aus. Zahlreiche Entwickler von Zelltherapien scheiterten daran, vielversprechende klinische Daten in skalierbare Produkte zu überführen, die nachhaltige Umsätze generieren konnten.

Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) scheint diese Hürde nun hinter sich zu lassen.

Das Unternehmen hat seine Strategie konsequent auf allogene, also "off-the-shelf" verfügbare mesenchymale Stromazelltherapien ausgerichtet. Dieser Ansatz soll viele der Produktions- und Logistikprobleme lösen, die einer breiteren Anwendung zellbasierter Therapien bislang im Weg standen. Heute nimmt Mesoblast eine besondere Stellung ein: Das Unternehmen entwickelte die erste von der US-amerikanischen FDA zugelassene mesenchymale Stromazelltherapie - ein Meilenstein, der nicht nur regulatorische Anerkennung brachte, sondern zugleich das Fundament für zukünftiges kommerzielles Wachstum gelegt hat.

Ryoncil verändert die Investmentstory

Mit der Zulassung und Markteinführung von Ryoncil (remestemcel-L) zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung (aGvHD) bei Kindern hat sich das Profil des Unternehmens grundlegend verändert.

Während viele Biotechnologieunternehmen weiterhin auf regelmäßige Kapitalaufnahmen angewiesen sind, um ihre Entwicklungsprogramme zu finanzieren, verfügt Mesoblast inzwischen über ein zugelassenes Produkt mit laufenden Umsätzen. Laut Unternehmenspräsentation vom Juni 2026 hat Ryoncil seit seiner Einführung Nettoumsätze von mehr als 100 Millionen US-Dollar erzielt und arbeitet bereits auf Produktebene profitabel.

Auch die kommerzielle Dynamik nimmt weiter zu. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte Mesoblast Bruttoumsätze von 35,3 Millionen US-Dollar, was einem Nettoumsatz von 30,3 Millionen US-Dollar entspricht. Der Bruttogewinn im ersten Halbjahr - bereinigt um Abschreibungen - belief sich auf 44,2 Millionen US-Dollar.

Für Investoren ist dies weit mehr als nur ein Umsatzmeilenstein. Es zeigt, dass eine komplexe Zelltherapie erfolgreich produziert, vertrieben und innerhalb des US-amerikanischen Gesundheitssystems erstattet werden kann.

Aufbau einer nachhaltigen Zelltherapie-Plattform

Die eigentliche Stärke von Mesoblast liegt möglicherweise weniger in einem einzelnen Produkt als vielmehr in der zugrunde liegenden Plattform.

Zelltherapien stehen häufig vor Herausforderungen hinsichtlich Skalierbarkeit, Produktionskonsistenz und Herstellungskosten. Nach Angaben des Unternehmens wurden diese Probleme über Jahre hinweg durch proprietäre Herstellungsverfahren, validierte Potenztests und großskalige Produktionskapazitäten adressiert. Ein einziger Zellspender kann letztlich Tausende therapeutischer Dosen ermöglichen, während Produktionsprozesse der zweiten Generation die Ausbeute Berichten zufolge um etwa das Sechsfache gesteigert haben.

Ebenso bedeutend erscheint die Position im Bereich des geistigen Eigentums. Das Management verweist auf mehr als 1.100 Patente und Patentanmeldungen weltweit, deren Schutz sich in den wichtigsten Märkten bis in die 2040er-Jahre erstreckt.

In einer Branche, in der Markteintrittsbarrieren oftmals unterschätzt werden, könnten Produktions-Know-how und regulatorische Erfahrung langfristig ebenso wertvoll sein wie überzeugende klinische Daten.

Die größten Chancen liegen möglicherweise noch vor dem Unternehmen

Ryoncil liefert zwar den kommerziellen Nachweis, doch die größten Marktchancen befinden sich weiterhin in der Entwicklungspipeline.

Mesoblast arbeitet an Therapien für mehrere milliardenschwere Indikationen, darunter chronische Rückenschmerzen, chronische Herzinsuffizienz, akute Graft-versus-Host-Erkrankungen bei Erwachsenen sowie die Duchenne-Muskeldystrophie. Mehrere Programme haben bereits die klinische Spätphase erreicht.

Besondere Aufmerksamkeit dürfte auf rexlemestrocel-L liegen, der zweiten bedeutenden Stromazellplattform des Unternehmens. Die Therapie wird zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen infolge degenerativer Bandscheibenerkrankungen entwickelt - ein Markt mit einem jährlichen Milliardenpotenzial, in dem die therapeutischen Möglichkeiten bislang begrenzt sind. Das Management gab kürzlich den Abschluss der Patientenrekrutierung für die zulassungsrelevante Phase-3-Studie bekannt. Erste Ergebnisse werden für Mitte 2027 erwartet.

Ein Erfolg in dieser Indikation könnte die kommerzielle Reichweite von Mesoblast weit über den vergleichsweise spezialisierten Transplantationsmarkt hinaus ausdehnen, den Ryoncil derzeit adressiert.

Herzinsuffizienz eröffnet weiteres strategisches Potenzial

Auch das Programm im Bereich Herzinsuffizienz könnte sich als äußerst bedeutend erweisen.

Rexlemestrocel-L wird für Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und reduzierter Ejektionsfraktion entwickelt, einschließlich schwer erkrankter Patienten mit linksventrikulären Unterstützungssystemen (LVAD). Mesoblast plant, für diese Patientengruppe einen Zulassungsantrag (Biologics License Application) einzureichen. Dies könnte den Weg für eine spätere Anwendung bei Patienten in früheren Krankheitsstadien ebnen.

Herzinsuffizienz zählt weltweit zu den größten ungedeckten medizinischen Bedarfen in der Kardiologie. Bereits eine moderate Marktdurchdringung könnte erhebliches Umsatzpotenzial schaffen und zugleich strategische Partnerschaften mit großen Pharmaunternehmen fördern, die ihre Präsenz im Bereich regenerativer Medizin ausbauen möchten.

Eine verbesserte Finanzbasis schafft neue Möglichkeiten

Zu den bemerkenswertesten Entwicklungen des vergangenen Jahres zählt die deutlich gestärkte finanzielle Situation des Unternehmens.

Zum März 2026 verfügte Mesoblast über liquide Mittel in Höhe von 122 Millionen US-Dollar. Zusätzlich refinanzierte das Unternehmen seine Fremdfinanzierung durch ein neues Darlehen über 125 Millionen US-Dollar, das teurere bestehende Verbindlichkeiten ersetzt.

Der Netto-Cash-Abfluss aus dem operativen Geschäft betrug im dritten Quartal lediglich 4,1 Millionen US-Dollar - ein Ergebnis steigender Umsätze und einer konsequenten Kostenkontrolle.

Damit befindet sich Mesoblast heute in einer deutlich komfortableren Position als viele andere Biotechnologieunternehmen. Anstatt sich ausschließlich auf externe Finanzierungen verlassen zu müssen, kann das Unternehmen zunehmend eigene Cashflows in die Weiterentwicklung der Pipeline, den Ausbau der Produktion und das Management seines Produktportfolios reinvestieren.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Investmentstory von Mesoblast dreht sich heute nicht mehr um die Frage, ob allogene Zelltherapien den Weg in den Markt finden können. Diese Frage scheint inzwischen weitgehend beantwortet.

Die nächste Entwicklungsphase wird davon abhängen, ob das Unternehmen seinen ersten kommerziellen Erfolg in ein breiter aufgestelltes Produktportfolio für entzündliche, kardiovaskuläre und muskuloskelettale Erkrankungen überführen kann. Programme in den Bereichen akute Graft-versus-Host-Erkrankung bei Erwachsenen, Duchenne-Muskeldystrophie, chronische Herzinsuffizienz und chronische Rückenschmerzen könnten in den kommenden Jahren wichtige Kurstreiber darstellen.

Für ein Unternehmen, das lange als wissenschaftlicher Pionier der Zellmedizin galt, verschiebt sich der Fokus zunehmend vom Nachweis der Technologie hin zur erfolgreichen Skalierung des Geschäftsmodells. Mit einem FDA-zugelassenen Produkt, steigenden Umsätzen, einer gestärkten Bilanz und mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen für große Zielmärkte scheint Mesoblast heute zunehmend nicht mehr nur als Biotechnologieentwickler, sondern als aufstrebender kommerzieller Marktführer im Bereich allogener Zelltherapien positioniert zu sein.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

In unserem Webinar sprechen über Stärken, Besonderheiten und Chancen des österreichischen Marktes. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Unternehmen: PORR, einen etablierten Bau- und Infrastrukturkonzern, sowie FACC, einen international tätigen Technologiepartner der Luftfahrtindustrie.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Österreich jenseits der üblichen Schlagzeilen besser verstehen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf den österreichischen Aktienmarkt gewinnen:
https://small-microcap.eu/event/webinar-auf-perlensuche-in-oesterreich-der-blick-in-die-zweite-reihe-lohnt/

Quellen:

https://investorsmedia.mesoblast.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Mesoblast oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Mesoblast" oder "Nebenwerte".

Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Mesoblast existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Mesoblast. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Mesoblast können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Mesoblast einsehen: https://investorsmedia.mesoblast.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Mesoblast vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.


Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Mesoblast - Ein weltweit führendes Unternehmen für allogene Zelltherapien. Wie geht es jetzt weiter? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000MSB8

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.