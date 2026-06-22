Jetzt ist es passiert: Die Allianz-Aktie hat am heutigen Montag ihr Uralt-Rekordhoch aus dem Jahr 2000 überwunden. In der Spitze kletterte das Papier am Morgen auf 403,00 Euro. Damit ist der charttechnische Deckel nach mehr als zwei Jahrzehnten gesprengt.Das Wichtigste kurz und knapp• Die Allianz-Aktie steigt am Montag in der Spitze auf 403,00 Euro.• Das bisherige Rekordhoch aus dem Jahr 2000 bei 402,66 Euro ist damit gefallen.• Der Ausbruch liefert ein starkes charttechnisches Kaufsignal.Die Allianz-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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