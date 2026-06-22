© Foto: Daniel Karmann - dpaDeutschland will sich vor dem Börsengang 40 Prozent an KNDS sichern. Beim IPO sollen nur 20 Prozent des Panzerbauers bei Investoren platziert werden.Deutschland steht offenbar vor einem Einstieg beim Panzerhersteller KNDS - und ebnet damit den Weg für einen der wichtigsten europäischen Rüstungsbörsengänge der kommenden Zeit. Nach Informationen von Bloomberg haben sich die Eigentümerfamilien, denen die Hälfte von KNDS gehört, grundsätzlich bereit erklärt, einen Anteil von 40 Prozent an die Bundesregierung zu verkaufen. Damit würde Deutschland seine Rolle bei dem deutsch-französischen Rüstungskonzern deutlich ausbauen und sich dem Beteiligungsniveau des französischen Staates annähern. Der …
Enthaltene Werte: DE0007030009,NL0015073TS8Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE