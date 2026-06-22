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22.06.26 | 11:40
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Dow Jones News
22.06.2026 10:45 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Verhaltener Wochenauftakt - Halbleiteraktien von Infineon angeführt

DJ MÄRKTE EUROPA/Verhaltener Wochenauftakt - Halbleiteraktien von Infineon angeführt

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind gut behauptet in die neue Woche gestartet. Der DAX legt 0,1 Prozent auf 25.013 Punkte zu, auch der Euro-Stoxx-50 steigt ganz leicht. Bei den Anleihen geht es ebenso leicht nach oben mit den Kursen, der Euro handelt zum Dollar etwas niedriger mit 1,1448 Dollar.

Beim marktbestimmenden Thema Iran-Krieg hat es am Wochenende keinen Durchbruch gegeben, alles in allem bezeichnen Marktteilnehmer die Lage als fragil, was eher für Zurückhaltung sorgt. Laut den Vermittlerstaaten Pakistan und Katar haben sich die USA und der Iran in der Schweiz auf die Schaffung eines Mechanismus geeinigt, der die Beendigung der Militäroperationen im Libanon gewährleisten soll. Die US-Regierung hatte ursprünglich gewollt, dass sich die Gespräche auf das iranische Atomprogramm konzentrieren. Zuvor hatte der Iran die Straße von Hormus wieder gesperrt mit dem Verweis auf neuerliche Angriffe Israels auf die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon.

Die Ölpreise, die als eine Art Barometer für die Lageeinschätzung dienen, geben dessen ungeachtet aber wieder nach, wohl auch, weil die Straße von Hormus nicht gänzlich unpassierbar zu sein scheint. Das Barrel Brent verbilligt sich um rund 1 Prozent auf knapp unter 80 Dollar.

Abseits der Iran-Thematik ist die Nachrichtenlage sehr dünn. Zu den Tagesfavoriten gehören wieder einmal Halbleiteraktien. Sie werden angeführt von Infineon mit einem Plus von 4,6 Prozent auf 85,77 Euro. Die Analysten bei Bernstein haben das Kursziel auf 102 von 74 Euro nach oben gesetzt. Infineon sei ein Hauptprofiteur von Leistungshalbleitern, so die Analysten. BE Semiconductor, STMicro, ASML oder Aixtron steigen um 0,9 bis 2,2 Prozent. Unter dem Verlieren finden sich zugleich wieder Aktien von Softwareunternehmen mit den anhaltenden Sorgen über negative Auswirkungen von KI-Anwendungen auf das Softwaregeschäft. SAP verbilligen sich um 0,8, Capgemini um 0,9 oder Scout24 um 0,7 Prozent.

Nordex hat eine erste Tranche größerer US-Aufträge erhalten. Obwohl die Namen der drei Kunden nicht genannt wurden, werten die Jefferies-Analysten die Aufträge von mehreren verschiedenen Akteuren als positives Signal für den Markteintritt des Windenergieanlagenherstellers in den USA. Die Aktie verteuert sich um 2,2 Prozent.

OHB geben um 2,8 Prozent nach auf 394 Euro. Das Raumfahrtunternehmen bietet im Rahmen seiner geplanten Kapitalerhöhung neue Aktien zum Stückpreis von 300 Euro an. Der Bruttoerlös könnte sich damit auf bis zu 510,7 Millionen Euro belaufen. OHB hatte vor einer Woche angekündigt, über eine Kapitalerhöhung rund 500 Millionen Euro für den Ausbau der eigenen Produktionskapazitäten einsammeln zu wollen. Zudem bietet der Investor KKR bis zu knapp 1,23 Millionen bestehende Aktien an.

In Paris geben Danone um 0,6 Prozent nach. Das Unternehmen verstärkt sich mit der Übernahme des in Australien ansässigen Herstellers von gesunden Lebensmitteln Made Group. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben.

BMW legen um 0,3 Prozent zu, nachdem die Analysten der Bank of America ihr Votum auf Neutral für die Aktie auf Neutral erhöht haben.

Die am Berichtstag wirksam werdenden Änderungen in den Indizes bewegen die Kurse der betreffenden Aktien eher wenig, zumal etwaige Anpassungen meist schon zuvor vorgenommen werden. Erstmals werden Hochtief als DAX-Aktie gehandelt, wofür im Gegenzug Porsche Automobil Holding im MDAX wiederzufinden sind. Auch in der zweiten und dritten Reihe, dem MDAX und dem SDAX, wurden diverse Änderungen umgesetzt. Hochtief steigen um 0,4 Prozent, Porsche Holding geben um 1,8 Prozent nach. 

INDEX        zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50   6.300,35  +0,1    7,22    6.293,13    8,8 
Stoxx-50      5.328,84  +0,1    3,05    5.325,79    8,3 
DAX        25.013,81  +0,1   27,99    24.985,82    2,1 
MDAX       32.711,65  +0,2   73,23    27.039,42    6,8 
TecDAX       3.994,15  +1,0   40,01    3.091,28    10,3 
SDAX       18.430,77  -0,4   -80,48    13.062,07    7,3 
FTSE       10.362,32  -0,0   -0,95    10.363,27    4,3 
CAC        8.406,44  -0,2   -14,70    8.421,14    3,2 
SMI        13.747,39  -0,2   -26,63    13.774,02    3,6 
ATX        6.537,94  +0,2   10,35    6.527,59    22,8 
 
 
DEVISEN       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:13 
EUR/USD       1,1446  -0,2  -0,0022     1,1468   1,1463 
EUR/JPY       185,13  +0,1   0,1100     185,02  184,9300 
EUR/CHF       0,9254  +0,0   0,0001     0,9253   0,9259 
EUR/GBP       0,8673  +0,1   0,0012     0,8661   0,8669 
USD/JPY       161,73  +0,3   0,4500     161,28  161,3100 
GBP/USD       1,3195  -0,3  -0,0037     1,3232   1,3218 
USD/CNY       6,7772  +0,1   0,0086     6,7686   6,7686 
USD/CNH       6,7796  -0,1  -0,0031     6,7827   6,7845 
AUS/USD       0,6999  -0,2  -0,0012     0,7011   0,7008 
Bitcoin/USD    64.193,25  +0,7   425,47    63.767,78 63.245,49 
 
 
ROHOEL       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Brent/ICE       79,48  -1,4   -1,09      80,57 
 
 
Metalle       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold        4.195,39  +0,9   35,39    4.160,00 
Silber        66,34  +2,2    1,43      64,91 
Platin       1.675,15  +0,7   11,09    1.664,06 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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June 22, 2026 04:14 ET (08:14 GMT)

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