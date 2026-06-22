© Foto: Chip_East - picture-alliance/ dpaAls Vergeltungsmaßnahme verhängte China am Montag Handelsbeschränkungen gegen Dutzende US-Unternehmen. Zuvor hatte Washington chinesische Firmen auf die schwarze Liste des Pentagons gesetzt.China sankioniert US-Unternehmen: Droht die Eskalations-Spirale sich wieder zu entfachen? Steht ein neuer Handelskrieg bevor? Das chinesische Handelsministerium hat zehn US-amerikanische Industriezulieferer auf seine Exportkontrollliste gesetzt, darunter die Seltenerdmetall-Förderunternehmen MP Materials Corp und USA Rare Earth sowie die Drohnenhersteller Teal Drones und Jaia Robotics. Weitere Unternehmen auf der Liste sind der in Kalifornien ansässige Elektronikhersteller Aveox, Ball Aerospace und der …
Enthaltene Werte: US5533681012,US91733P1075Den vollständigen Artikel lesen
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