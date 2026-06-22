Der US-amerikanische Solar- und Energietechnikanbieter Nextpower hat eine Vereinbarung zur Übernahme der deutschen Zimmermann PV-Steel Group unterzeichnet. Mit der Akquisition erweitert das Unternehmen sein Produktportfolio um Photovoltaik-Montagesysteme und stärkt seine Präsenz auf dem europäischen Solarmarkt. Der Kaufpreis beläuft sich auf bis zu 330 Millionen Euro und wird in bar sowie in Aktien gezahlt. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und wird für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2027 erwartet. Zimmermann mit Sitz in Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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