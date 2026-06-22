München (ots) -- Erweiterung des erschließbaren Marktes durch vier neue Produktlinien, Steigerung der Marktpräsenz um 15 zusätzliche Länder und Zugang zu einem großen, bestehenden Kundenstamm- Starke, etablierte Vertriebskanäle, die voraussichtlich zusätzliche Nachfrage nach dem Nextpower-Produktportfolio - einschließlich Trackern, eBOS, PCS und BESS - generieren werden- Das Geschäft wird nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 45 Millionen Euro auf Jahresbasis beitragen und sich positiv auf das Geschäftsergebnis auswirkenINTERSOLAR EUROPE 2026, Nextpower (https://nextpower.com/) (Nasdaq: NXT), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Solar- und Energietechnik, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Übernahmevereinbarung der Zimmermann PV-Steel Group unterzeichnet hat, einem in Deutschland ansässigen Anbieter von Solartechnologie mit einer installierten Leistung von mehr als 20 Gigawatt (GW) und einer bedeutenden Marktpräsenz in Deutschland, einem der größten Solarmärkte Europas.Zimmermann wurde 1950 gegründet und expandierte 2009 in die Solarbranche, wo das Unternehmen seitdem mehr als 2.500 Solarprojekte in 58 Ländern realisiert hat. Durch die Erweiterung des Produktportfolios und die Stärkung der regionalen Präsenz wird diese Übernahme Nextpowers Fähigkeit stärken, Solarentwicklern und EPC-Kunden in ganz Europa erstklassigen Support und umfassende Lösungen bereitzustellen. Der Gesamtkaufpreis für die Transaktion setzt sich aus Barmitteln und Aktien im Wert von bis zu 330 Millionen Euro zusammen, was auf Basis der Wechselkurse vom 20. Juni 2026 etwa 378 Millionen US-Dollar entspricht, und unterliegt den üblicherweise geltenden Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Prüfung. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2027 von Nextpower erwartet (entspricht Q4/2026 bzw. Q1/2027)."Diese Transaktion markiert das nächste Kapitel für Nextpower auf internationaler Ebene", berichtet Dan Shugar, Gründer und CEO von Nextpower. "Mit Zimmermann werden wir unsere Produktplattform erheblich erweitern und unsere Marktpräsenz sowie unsere Lieferkettenkapazitäten in Europa und darüber hinaus ergänzen. Die Konstruktionslösungen von Zimmermann, darunter Festneigungsanlagen, Carports, Tracker mit hoher Flächendichte, innovative Agri-PV-Lösungen und schwimmende PV-Anlagen, werden unser europäisches Portfolio erweitern, um ein breiteres Spektrum an Flächennutzungen, Genehmigungsanforderungen und regionalen Anwendungsfällen abzudecken. Wir sehen eine klare Chance, die starken Kompetenzen von Zimmermann in den Bereichen Produktentwicklung und Projektumsetzung mit der Finanzierbarkeit und der umfassenden Produktplattform von Nextpower zu kombinieren, um den Bedürfnissen der Kunden in Europa besser gerecht zu werden und das internationale Wachstum weiter voranzutreiben.""Zimmermann hat sein Geschäft darauf aufgebaut, kundenorientiert zu arbeiten und hochwertige technische Lösungen für spezifische Projektanforderungen zu liefern", erklärt Robert Zimmermann, Inhaber und Geschäftsführer von Zimmermann. "In Nextpower sehen wir einen Partner mit Technologien, einer geografischen Präsenz und einer Kundenorientierung, die unsere Stärken ideal ergänzen. Das Unternehmen bringt Skaleneffekte sowie ergänzende Lösungen und Kompetenzen mit, die es uns ermöglichen werden, unsere Kunden noch umfassender zu bedienen und gleichzeitig die lokalen Beziehungen und den Technologiefokus zu erhalten, die unser Unternehmen auszeichnen. Wir betrachten dies als ein spannendes neues Kapitel für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter sowie für unsere Kunden, Lieferanten und Partner in ganz Europa."Laut S&P Global entfallen heute rund 50 Prozent des europäischen Utility-Scale-PV-Marktes auf Festneigungssysteme, insbesondere in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Polen. Diese Transaktion dürfte zusammen mit der kürzlich erfolgten internationalen Markteinführung des "NX Gemini" - eines "Two-in-Portrait"-Trackers (2P) (https://nextpower.com/post/press-release/nextpower-expands-solar-tracker-portfolio-in-europe?locale=en-US) - die adressierbare Marktchance von Nextpower in Europa, gemessen in Gigawatt, mehr als verdoppeln.Nach Abschluss der Übernahme wird das Unternehmen voraussichtlich unter dem Namen "Zimmermann PV, ein Unternehmen von Nextpower" weitergeführt. Damit wird die Kontinuität für Kunden, Mitarbeiter und regionale Marktbeziehungen gewahrt, während das Unternehmen gleichzeitig durch die globale Präsenz von Nextpower weiter wachsen kann.Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie in der Investorenpräsentation (https://investors.nextpower.com/files/doc_presentations/2026/Jun/Nextpower-Signs-Agreement-to-Acquire-Zimmermann-PV-Steel-Group.pdf) von Nextpower oder am Stand 580 (Halle A5) auf den Messen "The Smarter E Europe" und "Intersolar Europe", die vom 23. bis 25. Juni in München stattfinden.Das bereinigte EBITDA schließt Zinsaufwendungen, Steueranpassungen, Abschreibungen, aktienbasierte Vergütungen, Nettoabschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte sowie akquisitionsbezogene Kosten aus. Eine quantitative Überleitung des bereinigten EBITDA zur am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl, dem Jahresüberschuss, ist ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich.Über NextpowerNextpower (Nasdaq: NXT) entwickelt, plant und liefert eine hochmoderne Energietechnologieplattform für Solarkraftwerke und sorgt damit für Innovationen in den Bereichen Konstruktion, Elektrotechnik und Digitalisierung. Die integrierten Lösungen sind darauf ausgelegt, die Projektabwicklung zu optimieren, den Energieertrag und die langfristige Zuverlässigkeit zu steigern und die Kapitalrendite für unsere Kunden zu verbessern. Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt Technologie- und Marktführerschaft liefert das Unternehmen intelligente Stromerzeugungssysteme und -dienstleistungen, um den schnell wachsenden globalen Strombedarf zu decken. Nextpower arbeitet mit weltweit führenden Energieunternehmen zusammen, um die Zukunft mit Energie zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nextpower.comÜber ZimmermannDie Zimmermann PV-Steel Group ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen für Photovoltaik-Technologie mit Hauptsitz in Oberessendorf/Eberhardzell in Süddeutschland. Das 1950 gegründete Unternehmen ist seit 2009 im Bereich der PV-Unterkonstruktionen tätig und entwickelt, plant und liefert präzisionsgefertigte Solarunterkonstruktionen für Projekte in ganz Europa und anderen Märkten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.pv-steel-group.com/. Peryton Advisory fungierte im Zusammenhang mit dieser Transaktion als Finanzberater.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995, darunter unter anderem Aussagen bezüglich der Übernahme der Zimmermann PV-Steel Group durch Nextpower, unserer Fähigkeit, die Übernahme abzuschließen, sowie des Zeitpunkts des Abschlusses, unserer Erwartungen hinsichtlich des Run-Rate-Umsatzes und des bereinigten EBITDA, die die Zimmermann-Übernahme nach Abschluss beitragen würde, sowie aller sonstigen potenziellen zukünftigen finanziellen Vorteile und Beiträge der Zimmermann-Übernahme für Nextpower, den adressierbaren Markt und die Expansionsmöglichkeiten der Übernahme, die Fähigkeit von Nextpower, infolge der Transaktion zusätzliche Unterstützung und Lösungen in Europa anzubieten, sowie die Vorteile der Transaktion und die zukünftigen Chancen für das gemeinsame Unternehmen nach Abschluss der Transaktion, einschließlich der Vorteile, die die Kunden von Nextpower infolge der Integration des Geschäfts von Zimmermann in Nextpower erzielen könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Prognosen, basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung von Nextpower und können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: unsere Strategien, unsere Mission, unsere Pläne, unsere Ziele und Vorgaben; die Fähigkeit von Nextpower, die Geschäftsbereiche, Produkte und Mitarbeiter von Zimmermann erfolgreich zu integrieren, sowie unsere Fähigkeit, die erwarteten Synergieeffekte zu erzielen; unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die sich aus der Transaktion ergeben; die rechtzeitige Erteilung oder das Ausbleiben behördlicher Genehmigungen; mögliche negative Reaktionen oder Veränderungen in Geschäftsbeziehungen infolge der Ankündigung oder des Abschlusses der Transaktion; die Marktnachfrage nach unseren Produkten, Lösungen und Dienstleistungen sowie unsere Fähigkeit, diese an Kunden zu liefern; die Bindung von Schlüsselmitarbeitern, Kunden oder Lieferanten; Prognosen hinsichtlich der Nachfrage nach Strom und Solarenergie in den USA, Europa und weltweit; unsere Wettbewerbsfähigkeit und unser globaler Marktanteil; makroökonomische Trends; Wachstumschancen und Pläne für die zukünftige Geschäftstätigkeit; sowie gesetzliche, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen, einschließlich sich ändernder Geschäftsbedingungen in unserer Branche oder auf unseren Märkten insgesamt sowie der allgemeinen Wirtschaftslage. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, sind ebenfalls unter "Risikofaktoren" und "Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung zur Finanzlage und zu den Betriebsergebnissen" im jüngsten Quartalsbericht von Nextpower auf Formular 10-Q, im Jahresbericht auf Formular 10-K sowie in anderen Dokumenten beschrieben, die Nextpower bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat oder einreichen wird. Es können zusätzliche Risiken bestehen, die Nextpower nicht bekannt sind oder die Nextpower derzeit für unwesentlich hält, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Nextpower übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.Pressekontakt:Kontakt Investor RelationsSarah LeeInvestor@nextpower.comPressekontakteJasmin Rast (im Auftrag von Nextpower)Nextpower@hbi.de+49 176 87511635Brandy Lee (Global)/Beatriz Mateu (Europe)Media@nextpower.comOriginal-Content von: Nextpower, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182869/6299253