AXA XL beruft Jeanmarie Giordano zur Global Chief Underwriting Officer. Sie wird Nachfolgerin von Libby Benet, die vor Kurzem Chief Executive Officer von AXA XL Risk Advisory geworden ist. Giordano wird die globale Underwriting-Strategie von AXA XL leiten. Jeanmarie Giordano wird Global Chief Underwriting Officer bei AXA XL. Sie folgt damit auf Libby Benet, die kürzlich zur Chief Executive Officer von AXA XL Risk Advisory berufen wurde. Dabei handelt es sich um eine neue Geschäftseinheit von AXA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact