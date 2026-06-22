FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Carl Zeiss Meditec hat am Montag einen kräftigen Erholungsschub erhalten. Dass die Carl Zeiss AG ihre Beteiligung aufstocken will, verhalf dem Papier zu einem Plus von fast zehn Prozent auf 27,38 Euro. Damit hatte die Aktie im Nebenwerteindex SDax klar die Nase vorn. Dieser büßte zuletzt ein Prozent ein.

Wie die Großaktionärin Zeiss mitteilte, sollen Aktien von Carl Zeiss Meditec im Wert von bis zu 200 Millionen Euro über die Börse gekauft werden. Zugleich wurde betont, dass mit der beabsichtigten Aufstockung keine über die Erhöhung der Beteiligungsposition hinausgehenden Ziele verfolgt würden.

Die Aktie ist Ende 2025 unter Druck geraten, der sich im Januar 2026 weiter beschleunigte. Im Dezember musste überraschend der damalige Vorstandschef Maximilian Foerst wegen eines Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex das Unternehmen verlassen. Pessimistische Signale für das laufende Geschäftsjahr hatten dann Ende Januar das Papier auf ein Zehnjahrestief geschickt.

Im Jahresverlauf ging es weiter abwärts bis auf ein Tief von unter 23 Euro im März. Im Mai hatte der Jenaer Medizintechnikkonzern angesichts seiner Probleme auf dem wichtigen chinesischen Markt Kostensenkungen, etwa durch Geschäftsverlagerungen, angekündigt. Zudem wurde mit der Managerin Bronwyn Brophy O'Connor auch eine Nachfolge für Foerst gefunden. Wann sie jedoch als Vorstandschefin bei dem SDax-Unternehmen die Arbeit aufnimmt, ist bislang noch nicht bekannt gegeben worden. Bis zu ihrem offiziellen Amtsantritt bleibt Andreas Pecher weiter Interimschef./ck/la/jha/