EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, 22.6.2026
Überblick
Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
London am 22.6.2026
22.06.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2351432 22.06.2026 CET/CEST