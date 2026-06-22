München (ots) -Weltmeister mit Weltrekord von 18 WM-Toren! Lionel Messi hat mit seinen beiden Treffern Miro Klose nun wirklich überholt. 2:0 - "Messi schlägt Österreich", fasst Kommentator Wolff Fuss zusammen: "Österreich kann Argentinien kontrollieren, Messi nicht."MagentaTV-Experte Jürgen Klopp vermisste bei den Österreichern: "Mutiger, intensiver, mehr Risiko" - "den Tick mehr tun." Thomas Müller sah die Österreicher wie "das Kaninchen vor der Schlange": "Du musst die Argentinier attackieren." Messi, so Müller, laufe "nur 7,5 Kilometer und das ist viel für ihn. Das musst du nutzen. Und nicht nur immer den Ball hin und her schieben." Österreichs Trainer Ralf Rangnick erklärte auch: "Da wäre mehr drin gewesen", war aber sonst anderer Meinung als die Experten: "Insgesamt war der Auftritt so wie wir uns das eigentlich vorgenommen hatten: Mutig, couragiert."Müllers Beitrag zur Messi-Mania: "Was mir am meisten gefällt, ist, dass Fußballspielen belohnt wird. Dass die Dinge, die im Fußball wichtig sind, auch schon vor 15 Jahren wichtig waren. Es geht nicht nur um Speed. Die Dinge, die Leo macht, die sind nicht immer nur magisch, die sind einfach, clean, vorausschauend." Argentinien und Messi als "Gesamtkunstwerk kann man nicht genug Respekt zollen. Das ist einfach Fakt."Lionel Messi selbst war übrigens einfach nur "sehr müde und sehr glücklich"Nachfolgend die Stimmen und Clips zum Spiel Argentinien gegen Österreich. Quelle MagentaTV - alle Spiele nur hier live. Exklusiv heute Nacht ab 01.20 Uhr: Haalands Norwegen gegen Senegal.Argentinien - Österreich 2:0 - Reaktionen, Stimmen, AnalyseSogar einen Elfer noch verschossen, Lionel Messi, ist Doppeltorschütze und nun neuer WM-Rekordtorschütze mit 18 Treffern, jetzt schon 5 in diesem Turnier: "Ich bin sehr glücklich. Es war ein Sieg, der sehr wichtig war, ein harter Sieg, schwieriger Sieg. Aber es gibt uns eine Beruhigung. Das ist die Weltmeisterschaft, es sind knappe Spiele, intensive Spiele. Ich bin glücklich, dass wir 6 Punkte eingefahren haben."...ob er einen Favoriten unter seinen 18 WM-Toren hat: "Nein, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Ich bin sehr müde. Es war sehr anstrengend. Ich habe nicht daran gedacht, in diesem Augenblick. Ich möchte es jetzt mit meinen Teamkollegen genießen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cFRENUxkTW5COVQ0WEpRMld3cEMwQ3g1dFlMV1NqN0Z0SFh6SGtXb2lWTT0=Ralf Rangnick: "Da wäre mehr drin gewesen. Insgesamt war der Auftritt so wie wir uns das eigentlich vorgenommen hatten: Mutig, couragiert. Wir haben auch immer wieder Phasen mit eigenem Ballbesitz gehabt. Da hätte ich mir in der ein oder anderen Situation noch mehr Mut gewünscht und auch den ein oder anderen Schuss aus der Distanz, der in der 1. Halbzeit möglich gewesen wäre. Am Schluss hat alles auf ein 1:0 hingedeutet. Das zweite Tor war schon extrem ärgerlich. Auch die Art und Weise, wie wir mit dazu beigetragen haben, dass es zu diesem Konter kam. Wir hatten zweimal die Chance vors Tor zu flanken. Das haben wir nicht getan. Beim dritten Mal, als es besser gewesen wäre, zum Torwart zurückzuspielen oder nochmal aufzuziehen, haben wir dann den Gegner angeschossen. Ärgerlich. Auch, dass der VAR nicht den Mut hatte, wie beim Elfmeter seinem Schiedsrichter zu sagen: Geh mal raus und schau dir die Entstehung beim 1:0 an. Klares Foul an Xaver Schlager. Aber er hat leider nicht den Mut gehabt, das dem Schiedsrichter zu sagen. Aber insgesamt war das ein guter Auftritt von uns. Wir hätten mehr als ein 2:0 verdient gehabt. Mit dem 1:0 hätten wir besser leben können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WnBGNHNpR3FNTUNqM2tTNDRNbndob2tzUEF0eUtoRGcvRnRjR0tQYzZ5Zz0=Konrad Laimer, Spieler Österreich: "Wir haben lange gespürt, da ist was drin. Das ist eine gute Mannschaft auf der Gegenseite. Das muss man einfach sagen. Wir haben es ordentlich gemacht. Wir können es noch besser machen. Es muss auch alles in unsere Richtung laufen, dass wir gegen so einen Gegner gewinnen. Dass sie Qualität haben, dass sie auch mal Chancen haben und sich herausspielen, haben wir heute gesehen. Ich finde, wir haben uns gut verkauft. Wir haben gezeigt, wie wir Fußball spielen können, was wir können."...was Ralf Rangnick der Mannschaft in der Kabine gesagt hat: "Ich finde auch, dass wir in der 2. Halbzeit mutiger, viele und gute Ballbesitzphasen hatten, dann auch gute Bälle erobert haben. Am Ende ist es so ein Spiel, in dem es auf kleine Sachen ankommt. Gefühlt haben sie 700 Fouls gemacht, haben eine Gelbe nach 70 Minuten bekommen. Aus welchem Grund auch immer gibt man keine Gelben Karten mehr. Dann ist es schwierig. Wir haben natürlich auch nicht alles perfekt nach vorne rausgespielt, da haben sie schon ein gutes Umschaltspiel. Und dann gibst du der Nummer 10 von ihnen einen Ball. Dann weiß er schon, was er mit dem Ball anfangen muss. Das kann er schon sehr, sehr gut." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZVZDckJ2dGxucVlXekFFKzdEamd2aU41NmtuRWdkY2RTYXl4TE9ZYnAwUT0=Thomas Müller, MagentaTV-Experte über den Weltmeister Argentinien und Messi: "Wenn es ums Schwärmen geht, ist es galaktisch. Aber gleichzeitig gar nicht so galaktisch. Das ist für mich das Schöne. Ansonsten einfach großen Respekt. Am liebsten würde ich jetzt gegen ihn spielen wollen und irgendwie probieren, mit meinem Team das Gegenteil zu beweisen. Jetzt kann ich aus dem Vollen schöpfen, dass wir es mit unseren Mannschaften 2010 und 2014 auch geschafft haben. Aber ja, diesem Gesamtkunstwerk kann man nicht genug Respekt zollen. Das ist einfach Fakt." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=am9XMEc5K1ZpMVNtN1E2L1dXOWtUeFBkeUFMQk1MdWJUNE5UNlY0WUJQdz0=Die Analyse der MagentaTV-Experten:"Messi-Mania": Die Dinge, die Leo macht sind nicht nur immer magisch, die sind einfach, cleanThomas Müller, MagentaTV-Experte, zu Lionel Messi: "Für mich ist das Schöne nicht, dass Messi zwei Tore macht. Diese 'Messi-Mania' ist heute absolut angebracht und ist bisher angebracht. Aber was mir am meisten gefällt, ist, dass Fußballspielen belohnt wird. Dass die Dinge, die im Fußball wichtig sind, auch schon vor 15 Jahren wichtig waren. Es geht nicht nur um Speed. Die Dinge, die Leo macht, die sind nicht immer nur magisch, die sind einfach, clean, vorausschauend. Positionierung, das kann in der Theorie auch ein anderer Mensch lernen. Er hat es als Gesamtpaket. Und er zeigt es uns. Das macht es für mich speziell."Jürgen Klopp, MagentaTV-Experte, was Lionel Messi diesmal ausmachte: "Beim zweiten Tor ist der Ball eigentlich zweimal weg, zweimal verteidigt. Der Einzige, der richtig nachsetzt, ist Lionel Messi." Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=SVloRTdnWEt4aUZvNURkMHBpay9pY08xUStQY0d0eG9ENTlIeU03OU9ZST0="Dieses Kaninchen vor der Schlange - das hat man zu sehr gespürtJürgen Klopp und seine Kritik an den Österreichern: "Mutiger, intensiver, mehr Risiko - Österreich hat 2:0 verloren. Das ist als Ergebnis völlige Normalität. Das eine ist der Weltmeister. Österreich ist bei der WM dabei, ein großer Erfolg. Aber wenn man hier dabei ist, dann musst du den Tick mehr tun."Thomas Müller: "Vielleicht sagen die Österreich jetzt - es hat sich so angefühlt, dass der Schiedsrichter gegen uns war. Das wäre die völlig falsche Denke. Dieses Kaninchen vor der Schlange - das hat man zu sehr gespürt. Wenn Leo Messi auf dem Plat steht, dann weisst du was er kann und was er nicht kann."Was die Österreicher aus Müllers Sicht verpasst haben: "Dass du nicht die Messi-Seite aktiv nutzt und als Innenverteidiger oder Außenverteidiger immer wieder aktiv an ihm vorbeidribbelst. Dass du nicht an ihm vorbeigehst. Er macht nur 7,5 Kilometer und das ist viel für ihn. Das musst du nutzen. Und nicht nur immer den Ball hin und her schieben. Du musst die Argentinier attackieren." Der Link zu diesem Clip: clipro.tv/player?publishJobID=R0ZMU2lFYTQ0VnBURjFBQy9CMzRpUU41em1oOG1vQnVPOE9xUkFnTHBkVT0=Stimmen vor dem Spiel: Rangnick "war Vorreiter, kein Professor"Jürgen Klopp, MagentaTV-Experte, über Ralf Rangnick: "Ich kenne ihn, seit er in Deutschland U23-Trainer bei Stuttgart war. Danach hat er Ulm neu auf die Beine gestellt. Dann Hoffenheim entwickelt. Er hat in Leipzig ganz viel mit dem Red-Bull-Kosmos gemacht. Und er hat das auf eine bestimmte Art und Weise gemacht. Ich wünsche ihm, dass er auch mit diesem Teil seiner Karriere total happy ist. Jetzt ist er angekommen: Bei einer Nation, wo man seine Hilfe braucht, wo man sie annimmt, wo man die Art Fußball liebt, wo sich die Spieler komplett einlassen, wo ganz klar ist: Das Ganze basiert auf Organisation und Intensität, Leidenschaft. Das sieht man in ihm. Wenn man einen Trainer hat, wo man sagt: Die Mannschaft spielt so, wie der Trainer es will, würde ich sagen, Österreich ist definitiv die Mannschaft."Thomas Müller, MagentaTV-Experte, zu Ralf Rangnick: "Man hat das Gefühl, er kriegt wirklich Liebe dafür. Man hat das Gefühl, die Österreicher sind eine Einheit, Mannschaft und Trainer. Mannschaft, Trainer und Fans sind eins. Sie spüren, dass der Weg zu ihnen passt und füllen es mit Leben und auch mit Ergebnissen."Jürgen Klopp, MagentaTV-Experte, zu Rangnicks Image als "Fußballprofessor": "Ich glaube, dass Fans heute auch ein bisschen anders über Fußball sprechen als damals. Er war Vorreiter, kein Professor. Er war Vorreiter und hat kurz versucht, etwas zu erklären (in seinem Sportstudio-Clip aus den 90er-Jahren, d. Red.) und wir sagen alle: Ja, ja. Ich war ganz happy, dass Ralf den Fehler gemacht hat. Das hätte auch mir passieren können."...warum es bei der österreichischen Nationalmannschaft so gut klappt und bei Manchester United nicht: "Manchester United, das war ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt um dahinzugehen. Das sagt gar nichts über die Qualität eines Trainers. Wie kann man einen Verein nehmen und alle anderen, wo er war, wo er Erfolg hatte: Hannover 96, Schalke 04, vergisst man dann. Du merkst, da war das Timing nicht perfekt, weder bei ihm, noch beim Verein. Außenrum hast du nur Impact gehabt, wirklichen Impact. Er hat Dinge verändert. Es wurde gesagt, er plant auch, wer im Bus fährt und wann sie abfahren. Es gab Zeiten in meiner Karriere, da musste ich das auch machen. Aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil kein anderer da war."Thomas Müller, MagentaTV-Experte: "Ich glaube, die Spieler passen von ihrer Mentalität und auch das Land von seiner Mentalität: Diese Disziplin, umsetzen zu wollen, die Erwartungshaltung des Landes und die Art der Spielerprofile, diesen Spielstil und ihre Stärken dort zu sehen. Das passt sehr, sehr gut. Es geht nicht um Ballbesitzfoklore, brotlose Kunst. Die Spieler spüren es, sie fühlen es. Das sieht man auf dem Platz." Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=eHpoTmpTa2tZditvekJzaHBra1FEQVIwMEFuNlRGYnlMRWRwdlh1dXprdz0="Du, was ist denn mit dem Müller bei euch los?"Thomas Müller, MagentaTV-Experte, erzählt eine Anekdote mit Marko Arnautovic und David Alaba mit österreichischem Akzent, während passend dazu im Hintergrund Falcos "Rock me Amadeus" läuft: "Er (Arnautovic) war mit Mario Balotelli bei Inter Mailand als Jungspund nicht im Kader. Er war schon immer ein unglaubliches Talent gewesen. Er hat Alaba oft gefragt (österreichischer Akzent): "Du, was ist denn mit dem Müller bei euch los? Was ist denn da los? Wie macht er das mit dem Toreschießen? Das gibt's ja ned! Der stolpert da rum und dann ist er drin? Wie macht er des?" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YlY3aE9KWFhvVCtqV09KTk9lVWdNTXQyT2s1amxSLzBFeVFudDcrMklxWT0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Montag, 22.06.2026ab 22.50 Uhr: Frankreich - IrakDienstag, 23.06.2026ab 01.20 Uhr: Vorberichte Norwegen - SenegalEXKLUSIV ab 01.50 Uhr: Norwegen - Senegalab 04.20 Uhr: Vorberichte Jordanien - Algerienab 04.50 Uhr: Jordanien - Algerienab 07.20 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorberichte Portugal - Usbekistanab 18.40 Uhr: Portugal - Usbekistanab 21.20 Uhr: Vorberichte England - Ghanaab 21.50 Uhr: England - GhanaMittwoch, 24.06.2026ab 00.20 Uhr: Vorberichte Panama - KroatienEXKLUSIV ab 00.50 Uhr: Panama - Kroatienab 03.20 Uhr: Vorberichte Kolumbien - DR Kongoab 03.50 Uhr: Kolumbien - DR Kongoab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 19.30 Uhr: Vorberichte Konferenz Gruppe Bab 20.40 Uhr: Konferenz der Gruppe B und Einzelspiele ab 20.50 Uhr:Bosnien und Herzegowina - Katar, Schweiz - Kanadaab 23.40 Uhr: Konferenz der Gruppe C und Einzelspiele ab 23.50 Uhr:Schottland - Brasilien, Haiti - MarokkoPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6299832