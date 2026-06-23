Schuldenfrei, 1,5 Mio. Unzen Gold und Produktion ab 2027: Vor dem Ausbruch?

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Die globalen Krisenherde brennen weiter lichterloh und halten die Weltmärkte und auch die Börsen in Atem.

Ein massiver Drohnenangriff auf Moskau legt den Flugverkehr lahm und versetzt die russische Hauptstadt in einen absoluten Ausnahmezustand. Gleichzeitig drohen die zarten Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz zu platzen, nachdem scharfe Drohungen von Donald Trump die geopolitischen Spannungen ins Unerträgliche steigern. In solch aufgewühlten, von Konflikten geprägten Zeiten, suchen Anleger meist nach einem sicheren Hafen. Genau hier rückt Gold wieder als ultimative Krisenwährung und verlässliche Depotabsicherung in den Fokus. Wer sein Portfolio jetzt clever ausrichten möchte, findet in aufstrebenden Unternehmen wie z. B. einer Lahontan Gold eine spannende Beimischung. Das Unternehmen glänzt nicht nur mit gut ausgestatteten Finanzen in einer bergbaufreundlichen Top-Region, sondern steht auch charttechnisch möglicherweise vor einem gewaltigen Sprung. Möglicherweise sogar vor einem 100-Prozenter. Lassen Sie uns gemeinsam in diese Chance eintauchen.



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Geopolitisches Pulverfass treibt Gold

Wir erleben derzeit eine Phase unglaublicher globaler Unsicherheit. Die Nachrichten überschlagen sich in den letzten Wochen und Monaten geradezu. Moskau ist erneut zum Ziel eines massiven Drohnenangriffs geworden. Rund 60 unbemannte Flugobjekte drangen in den Luftraum der Metropole ein. Diese Attacke hatte sofortige, dramatische Auswirkungen auf die zivile Infrastruktur, da große Flughäfen wie Domodedowo und Scheremetjewo ihren Flugbetrieb komplett einstellen mussten. Als wäre das nicht genug, traf eine russische Drohne das türkische Frachtschiff Victress, was einen schweren Brand auslöste und leider auch ein Menschenleben kostete. Solche Nachrichten schüren die Angst vor einer weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges merklich.



Parallel dazu blicken die Märkte äußerst nervös auf den Nahen Osten. Zwar versuchen die USA und der Iran derzeit in der Schweiz, sich innerhalb von 60 Tagen auf eine dauerhafte Friedenslösung zu einigen. Doch diese zarten diplomatischen Bemühungen stehen auf wackeligen Beinen. Scharfe Warnungen und militärische Drohungen von Donald Trump, teilweise hart an oder schon unter der Gürtellinie, haben die iranische Delegation sogar dazu veranlasst, Protest einzulegen und den Verhandlungsort vorübergehend zu verlassen. Die ohnehin angespannte Lage wird durch Umfragen verdeutlicht, laut denen 92% der Israelis den Iran als Gewinner des jüngsten Krieges in der Region sehen. Bei all diesen aktuellen Konflikten ist es völlig logisch, dass Investoren dringend nach Sicherheit suchen. Gold wird als essenzielle Beimischung zur Absicherung im Depot gerade jetzt unabdingbar. Und genau von diesem starken Makro-Umfeld sollte auch Lahontan Gold massiv profitieren.

Lahontan Gold: Finanziell stark und bestens positioniert

Wenn wir uns Lahontan Gold genauer ansehen, fällt sofort die solide Basis des Unternehmens auf. In einem Markt, in dem viele Juniorexplorer teilweise chronisch klamm sind, eine Kapitalmaßnahme nach der nächsten machen und so die Aktionäre massiv verwässern, vor allem dann, wenn der Kurs nicht mitspielt und die Placements zu niedrigen Kursen gemacht werden müssen, sticht dieses Unternehmen äußerst positiv hervor. Lahontan Gold ist finanziell top aufgestellt. Das Unternehmen verfügt über Barreserven in Höhe von 19,3 Millionen CAD und ist schuldenfrei. Dies gibt dem Management den nötigen Spielraum, um Projekte ohne ständigen Verwässerungsdruck aggressiv voranzutreiben. Bemerkenswert ist auch die starke Unterstützung der Investoren. Das Aktionärsbild zeigt eine gesunde Mischung aus 55% Kleinanlegern und 41% institutionellen Investoren. Zudem sorgt das enorme Handelsvolumen von weit über 1 Millionen Aktien, manchmal sogar 4 Millionen und mehr pro Tag für eine exzellente Liquidität.

Der absolute Trumpf von Lahontan Gold ist jedoch die Lage der Projekte. Das Flaggschiffprojekt, die Santa Fe Mine, liegt im berühmten Walker Lane Trend in Nevada. Nevada gilt völlig zu Recht als eine gute, wenn nicht sogar die beste, Bergbauregion der gesamten USA. Die Genehmigungsverfahren sind hier geradlinig und die Infrastruktur ist schlichtweg exzellent. Die Santa Fe Mine ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern ein früherer Produzent. Zwischen 1988 und 1994 wurde hier bereits erfolgreich abgebaut. Das Ziel des Managements ist klar definiert und das Unternehmen ist voll auf Kurs, die Produktion bis zum Jahr 2027 wieder aufzunehmen.

Enormes Ressourcenpotenzial

Die harten Fakten rund um die Santa Fe Mine lesen sich gut und schön. Die aktualisierte Ressourcenschätzung weist mittlerweile 1,54 Millionen Unzen Gold in der angezeigten Kategorie sowie weitere 0,41 Millionen Unzen in der abgeleiteten Kategorie aus. Das ist eine stabile Basis, auf der man aufbauen kann. Eine kürzlich durchgeführte vorläufige wirtschaftliche Bewertung unterstreicht das immense Potenzial. Für den Bau der Mine werden vergleichsweise geringe Investitionskosten von 135 Millionen USD veranschlagt. Sollte der Goldpreis weiter oberhalb der 4.000 USD bleiben, könnte der Nachsteuer-Kapitalwert des Projekts gigantische 471,6 Millionen USD erreichen.

Doch das Unternehmen ruht sich nicht auf diesen Zahlen aus. Erst im Jahr 2026 wurde auf dem Satellitenprojekt West Santa Fe eine völlig neue Goldzone entdeckt. Diese neuen Bohrungen haben das historische Datenmaterial eindrucksvoll bestätigt und bieten tolle Möglichkeiten für weiteres Ressourcenwachstum. Da diese Lagerstätte nur etwa 13 Kilometer von der geplanten Hauptmine entfernt liegt, könnte sie künftig als extrem kostengünstige Satellitenoperation dienen, denn was sind schon 13 Kilometer Entfernung? Das ist ja eher ein Katzensprung und dürfte folglich mehr als nur vorteilhaft sein.

Charttechnik: Ein Bilderbuch-Aufwärtstrend

Werfen wir noch einen Blick auf die Charttechnik, die aktuell den Investoren Freude bereiten dürfte. Die Aktie von Lahontan Gold läuft in einer wirklich schönen, intakten Aufwärtstrendlinie stetig nach oben. Der Kurs hat zuletzt wieder einen stabilen Boden gefunden und drängt nun nach Höherem. Das Momentum könnte in den kommenden Wochen massiv an Fahrt gewinnen, wenn es der Aktie gelingt, den entscheidenden Widerstandsbereich bei 0,44 bis 0,45 CAD nachhaltig nach oben zu überwinden. Fällt diese Hürde, lockt als nächstes greifbares Kursziel direkt die Marke von 0,60 CAD. Auf längere Sicht, und befeuert durch ein freundliches Edelmetallumfeld, rücken dann sogar ambitioniertere Ziele zwischen 0,80 und 1,00 CAD in den Fokus. Natürlich bleibt die genaue Kursentwicklung stets an die allgemeine Goldpreisentwicklung gekoppelt und auch an die Nachrichten der Goldliegenschaft. Aber gerade weil Gold durch die Konflikte gefragt ist, könnte exakt jetzt eine gute Einstiegschance bestehen, bevor der eigentliche Ausbruch nach oben erfolgt.

Die 1 CAD im Fokus bei einem Ausbruch über 0,45 CAD! Das wäre eine satte Verdopplungschance!



Fazit: Eine glänzende Perspektive

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lahontan Gold ein solides und attraktives Gesamtpaket bietet. Das Unternehmen hat starke Finanzen, operiert in einer der sichersten Bergbauregionen der Welt und treibt ein historisch bewährtes Projekt zügig in Richtung Produktion voran. Begleitet von einer spannenden charttechnischen Ausgangslage und angetrieben von einem Goldmarkt, der durch weltweite Konflikte befeuert wird, präsentiert sich hier eine aussichtsreiche Chance für Anleger. Das starke Fundament und die klaren Perspektiven sprechen für sich. Auf die Watchlist oder ein paar Stücke einsammeln!





Interessenskonflikt

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