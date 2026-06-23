Einmal mehr stehen die Ölpreise in diesen Tagen unter Druck. Hat der Preisrückgang dieses Mal Bestand? Die letzten Preisrücksetzer waren jeweils temporär. Immer wieder berappelten sich Brent-Öl und WTI-Öl nach Schwächephasen. Die geopolitischen Entwicklungen hatten die Ölpreise immer wieder in die Höhe getrieben. Dieses Mal scheint es handfestere Ergebnisse zu geben: Der Fahrplan für ein Friedensabkommen steht. Ein Ende des Konflikts im Nahen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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