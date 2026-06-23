Hohe Kursverluste an der südkoreanischen Börse hinterlassen auch bei DAX und Co ihre Spuren. Investoren strichen in Fernost nach der jüngsten Rallye Gewinne ein. Vor allem die mit Künstlicher Intelligenz verbundenen Titel aus der Halbleiterbranche haben Federn gelassen. Auch die Infineon-Aktie kann sich diesem Trend nicht entziehen.Der südkoreanische Kospi-Index sackte um gut acht Prozent ab. Zwischenzeitlich wurde der Aktienhandel wegen der großen Kursausschläge unterbrochen. Am Freitag war der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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