Kommentar: Tesla, Meta und Alphabet sind vergleichsweise fair an die Börse gegangen. Das Beste für mich am Prospekt von SpaceX: Ein Hinweis auf die Mondpreise, die Nvidia wohl weiterhin von seinen KI-Kunden erzielt.Mit Elon Musk 2040 einen Kaffee auf dem Mars trinken? Gern. Mit dem "deutschen Musk" Marco Fuchs, Chef von OHB, eines Tages den Mond besuchen - ein schöner Traum. Beide eint der Wunsch zum Mond zu fliegen und Fuchs bezeichnet im Gespräch mit mir SpaceX als "Bayern München der Raumfahrt" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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