Unterföhring (ots) -- AXN Black HD und AXN White HD ab 1. Juli bei Sky im Entertainment Paket und bei WOW Filme & Serien inklusive- Serienhighlights wie "Yellowstone", "Chicago P.D.", "Murdoch Mysteries", "Sanditon" und "Bookish" erweitern das Angebot- Über 1.000 Inhalte auf Abruf sowie regelmäßige Serienpremieren verfügbarUnterföhring, 23. Juni 2026 - Ab dem 1. Juli ergänzen die Sender AXN Black und AXN White das Angebot für Sky Kundinnen und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit mehr als 50 internationalen Serien wächst die Auswahl um Crime- und Thrillerserien, historische Dramen sowie britische Wohlfühl- und Krimiformate.Zu den Highlights zählen unter anderem die US-Erfolgsserien "Chicago P.D." und "Yellowstone" sowie das irische Crime-Drama "Kin" mit Charlie Cox in der Hauptrolle. Ergänzt wird das Angebot durch Serien wie "Murdoch Mysteries", die Jane-Austen-Adaption "Sanditon" und "Bookish" von und mit Emmy-Preisträger Mark Gatiss. Mit "Gomorrha" und "Damages - Im Netz der Macht" umfasst das Angebot zudem vielfach ausgezeichnete Serien, die für komplexe Figuren und außergewöhnliche Geschichten bekannt sind.Die neuen Inhalte bieten für unterschiedliche Sehbedürfnisse die passenden Serien - von langjährigen Publikumslieblingen bis hin zu gefeierten Kritikerfavoriten. Viele der Serien haben sich über mehrere Staffeln hinweg ein internationales Publikum aufgebaut und stehen für starke Figuren, atmosphärische Schauplätze und Geschichten, die ihr Publikum über lange Zeit begleiten.Zusätzlich zum linearen Programm stehen mehr als 1.000 Inhalte auf Abruf sowie regelmäßige Serienpremieren zur Verfügung.AXN Black HD und AXN White HD sind ab dem 1. Juli ohne zusätzliche Kosten bei Sky im Entertainment Paket sowie bei WOW Filme & Serien enthalten.Über AXN Black und AXN White:AXN Black mit Fokus auf US-Erfolgsserien, packenden Action- und Crime-Serien und AXN White, mit preisgekrönten Drama-Serien und hochwertigen Literaturverfilmungen als Schwerpunkt, präsentieren ihr Programm in HD, im Zweikanalton, ohne Werbeunterbrechung und jederzeit auf Abruf.Die AXN Sender sind Teil der HIGH VIEW, einem unabhängigen Medienunternehmen mit Sitz in München, Landshut und Wien. HIGH VIEW zählt mit über 30 Sendermarken in den Genres Musik, Fiction und Factual zu den etablierten Playern im deutschsprachigen Medienmarkt. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet starke Medienmarken - linear und auf allen relevanten Streaming-Plattformen.Pressekontakt:Verena MarziwTel. +49 (0)173 2155 443verena.marziw@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6300095