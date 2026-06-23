Die japanische Regierung hat in einer weltweit ersten Zulassung dieser Art ein Medikament zur therapeutischen Behandlung von Neurofibromatose Typ 2 (NF2) zugelassen. Dabei handelt es sich um eine unheilbare Erkrankung, die die Hörnerven betrifft und für Schwindel und Hörverlust sorgt. Das zuständige Ministerium genehmigte die erweiterte Anwendung von Avastin zur Behandlung von NF2. Bisher gab es kein wirksames Medikament zur Behandlung der Erkrankung. Das durchschnittliche Sterbealter liegt bei 36 Jahren. Gür ROCHE bedeutet das heute Schwung nach oben - ganz entgegen den Marktvibrationen.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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