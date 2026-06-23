Kelowna, British Columbia / 23. Juni 2026 / IRW-Press / F4 Uranium Corp. (TSXV: FFU) ("F4" oder das "Unternehmen") freut sich, die positiven Bohrergebnisse und die Erweiterung seines aktuellen Bohrprogramms in Murphy Lake im Athabasca-Becken, Saskatchewan, zu melden. Aufgrund der weiterhin vielversprechenden Ergebnisse, einschließlich anomaler Radioaktivitätswerte in 100 % der Zielgebiete, die mit diesem Programm untersucht werden, sowie der hohen Bohreffizienz wurde der Umfang des Programms von den ursprünglich geplanten 2.500 Metern auf 4.000 Meter erweitert.

In Bohrloch ML26-021 wurden starkes Limonit, Ausbleichung und eine Tonalteration im Sandstein oberhalb der Diskordanz festgestellt (Abbildung 1). Das Bohrloch durchteufte außerdem anomale Radioaktivitätswerte von bis zu 350 cps über insgesamt 1,0 m im Festgestein unmittelbar unterhalb der Diskordanz.

Die drei jüngsten Bohrlöcher (ML26-019A, ML26-020 und ML26-021) wurden in den Zielgebieten 4 und 5 im South Trend von Murphy Lake fertiggestellt. Alle drei Bohrlöcher durchteuften entlang der Streichrichtung von der historischen Mineralisierung aus in ML22-006 Bereiche mit anomaler Radioaktivität und/oder starker Alteration: 0,065 % U3O8 über 2,5 m (einschließlich 0,242 % U3O8 über 0,5 m) (siehe Pressemitteilung von F3 Uranium Corp. vom 10. August 2022).

Highlights bei den Bohrlöchern:

ML26-019A (Zielgebiet 4)

- Messwerte des Hand-Szintillometers von >300 cps über 1,0 m (323,0 - 323,5 m und 324,0 - 324,5 m) mit einem Spitzenwert von 510 cps im Festgestein unmittelbar unterhalb der Diskordanz.

- Entsprechende anomale Gamma-Messwerte bohrlochabwärts von >500 cps über 3,8 m (319,7 - 323,5 m) mit einem Spitzenwert von 2.564 cps (Abbildung 2).

ML26-021 (Zielgebiet 5):

- Messwerte des Hand-Szintillometers von >300 cps über insgesamt 1,0 m (287,5 - 288,0 m und 292,0 - 292,5 m) mit einem Spitzenwert von 350 cps. Verbunden mit starkem Limonit, Ausbleichung und einer Tonalteration im Athabasca-Sandstein oberhalb der Diskordanz.

- Entsprechende anomale Gamma-Messwerte bohrlochabwärts von >500 cps über 7,5 m (286,2 - 293,7 m) mit einem Spitzenwert von 1.694 cps (Abbildung 3).

Aktueller Stand des Programms

- Inzwischen wurden sieben Bohrlöcher in mehreren Zielgebieten fertiggestellt. In allen bisher untersuchten Zielgebieten wurde anomale Radioaktivität festgestellt; fünf der sieben Bohrlöcher ergaben eine erhöhte Radioaktivität, und jedes Bohrloch wies an der Diskordanz eine starke hydrothermale Alteration auf.

- Die Bohrungen werden jetzt in Richtung von Zielgebiet 6 erweitert, um einen starken parallelen Leiter zu untersuchen, der bei der vor kurzem von einer partnerfinanzierten MLEM-Messung identifiziert wurde.

Erik Sehn, P.Geo., Vice President Exploration, merkte dazu wie folgt an:

"Dieses Programm in Murphy Lake liefert nach wie vor überzeugende Ergebnisse. Diese letzten drei Bohrlöcher im South Trend von Murphy Lake ergaben weitere anomale Radioaktivitätswerte und eine starke Alteration, sodass sich die Gesamtzahl der Bohrlöcher, in denen bisher in vier Zielgebieten - zwei im North Trend von Murphy Lake und zwei im South Trend von Murphy Lake - Radioaktivität durchteuft wurde, auf fünf erhöht hat. Angesichts der bisher ca. 3.200 ausgeführten Bohrmeter rechtfertigen diese vielversprechenden Abschnitte in Verbindung mit einer Bohreffizienz, die besser als erwartet ausgefallen ist, die Erweiterung des Programms auf 4.000 Meter. Wir freuen uns darauf, mit dem erweiterten Bohrumfang weitere hochprioritäre Ziele zu untersuchen."

F4 ist der Betreiber des vollständig finanzierten Programms, wobei UraniumX Discovery Corp. gemäß der Optionsvereinbarung (Pressemitteilung vom 29. Juli 2025) eine Beteiligung von bis zu 70 % erwerben kann.

Tabelle 1. Zusammenfassung der Bohrungen und Ergebnisse der Messungen mit dem handgeführten Spektrometer

Standortangaben * Ergebnisse der Vermessung von mineralisiertem Bohrkern (mindestens > 300 cps/> 0,5 m) mit einem handgeführten Spektrometer Tiefe der Diskordanz im Athabasca-Becken (m) Gesamttiefe des Bohrlochs (m) Loch-Nr. Raster-linie Easting Northing Höhe Azimuth Neigung Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Max CPS ML26-019A 585N 547477 6492601 430 111 -62 323.00 323.50 0.50 510 323,1 431 324.00 324.50 0.50 450 ML26-020 585N 547477 6492601 430 111 -78 Exploration; keine Radioaktivität >300 cps 294.5 479 ML26-021 195S 547329 6491829 429 112 -70 287.50 288.00 0.50 300 288,6 356 292.00 292.50 0.50 350

Parameter der Vermessung von zusammengesetzten Proben mit einem handgeführten Spektrometer:

1: Mindestmächtigkeit von 0,5 m

2: CPS-Grenzwert von 300 Zählimpulsen pro Sekunde (cps)

3: Maximale interne Verwässerung von 2,0 m

Abbildung 1. Bohrprogramm 2026 bei Murphy Lake.

Abbildung 2. Querschnitt Linie 585N

Abbildung 3. Querschnitt Linie 195S

Bild 1. Anomale Radioaktivität und starke Alteration in Bohrloch ML26-021

Die in diesem Bohrkern festgestellte natürliche Gammastrahlung, wie in dieser Pressemitteilung beschrieben, wurde in Zählimpulsen pro Sekunde (cps) mit einem von Radiation Solutions Inc. kalibrierten handgeführten Spektrometer vom Typ Radiation Solutions RS-125 gemessen. Das Unternehmen stuft Messwerte über 300 cps auf dem handgeführten Spektrometer (in der Fachsprache gelegentlich als Szintillometer bezeichnet; dies geht auf historische Namenskonventionen und die gemeinsame Funktion der Gammastrahlungsdetektion bei Spektrometern und Szintillometern zurück) als "anomal", Messwerte über 10.000 cps als "hochradioaktiv" und Messwerte über 65.535 cps als "außerhalb der Skala" ein. Das Unternehmen kann auch Radioaktivitätswerte angeben, die mit einer QL-40GR-Gammamesssonde von Mount Sopris im Bohrloch gemessen wurden. Das Unternehmen stuft Messwerte über 500 cps an der Gammamesssonde im Bohrloch als "anomal" ein.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Messwerte des handgeführten Spektrometers (Szintillometers) und der Bohrloch-Gammamesssonde vorläufiger Natur sind, nicht direkt oder konsistent mit den durch chemische Analysen ermittelten Urangehalten korrelieren und nicht als Ersatz für Analyseergebnisse herangezogen werden sollten. Alle radiometrischen Messwerte unterliegen der Bestätigung durch Laboranalysen.

Proben aus dem Bohrkern werden vor Ort in zwei Hälften geteilt. Soweit möglich, werden die Proben in Abständen von 0,5 m im Bohrloch standardisiert. Die eine Hälfte der geteilten Probe wird an SRC Geoanalytical Laboratories (eine nach SCC ISO/IEC 17025:2005 akkreditierte Einrichtung) in Saskatoon, SK, geschickt, während die andere Hälfte als Referenz vor Ort verbleibt. Die Analyse umfasst eine 63-Elementreihe, einschließlich Bor mittels ICP-OES, Uran mittels ICP-MS und Goldanalyse mittels ICP-OES und/oder AAS.

Das Unternehmen stuft Uranmineralisierungen mit Untersuchungsergebnissen von mehr als 1,0 Gew.-% U3O8 als "hochgradig" und Ergebnisse von mehr als 20,0 Gew.-% U3O8 als "ultrahochgradig" ein.

Alle angegebenen Tiefenangaben beziehen sich auf die Bohrlängen, und die wahren Mächtigkeiten müssen noch bestimmt werden.

Über Murphy Lake:

Das 609 Hektar große Konzessionsgebiet Murphy Lake von F4 befindet sich im nordöstlichen Teil des Athabasca-Beckens, 30 km nordwestlich der Lagerstätten McLean Lake von Orano, 5 km südlich der Uranlagerstätte Hurricane von ISOEnergy und 4 km östlich der Uranzone La Rocque Lake von Cameco, wo das Bohrloch Q22-040 29,9 % U3O8 über 7,0 m durchteuft hat. Das erste Bohrprogramm im Jahr 2022 im Konzessionsgebiet Murphy Lake umfasste 14 fertiggestellte Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.850 m; das Bohrloch ML22-006 durchteufte 0,065 % U3O8 über 2,5 m von 322,5 m bis 325,0 m, einschließlich 0,242 % U3O8 über 0,5 m.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Sam Hartmann, P.Geo., President & Chief Operating Officer von F4, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und im Namen des Unternehmens genehmigt.

Diese Pressemitteilung bezieht sich auch auf benachbarte Konzessionsgebiete, an denen F4 Uranium keine Beteiligung hält, und der qualifizierte Sachverständige war nicht in der Lage, die Informationen zu diesen Konzessionsgebieten zu überprüfen. Die Mineralisierung auf diesen benachbarten Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Murphy Lake.

Weitere Informationen zum Konzessionsgebiet Murphy Lake finden Sie im Bericht mit dem Titel "Technical Report For The Murphy Lake Project, NE Athabasca Basin, Saskatchewan, Canada" vom 20. März 2024, der unter http://www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über F4 Uranium Corp:

F4 Uranium ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das sich auf das Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan konzentriert und von dem Management- und Explorationsteam geleitet wird, das bereits mehrere Uranentdeckungen in diesem Becken vorweisen kann, darunter zuletzt Patterson Lake North und Broach Lake. Das Projektportfolio umfasst 16 zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiete mit einer Gesamtfläche von rund 157.000 Hektar, von denen sich mehrere in der Nähe etablierter Uranlagerstätten befinden, darunter Paladins Triple R, Arrow von NexGen Energy und Hurricane von IsoEnergy. Die Projekte wurden im Jahr 2024 aus F3 Uranium ausgegliedert. Das Explorationsprogramm von F4 verteilt sich auf die West- und Ostseite des Athabasca-Beckens, wobei das Unternehmen sowohl als Explorationsunternehmen als auch als Projektgenerator tätig ist und Investoren ein Engagement in der Frühphase der Exploration in dem Becken ermöglicht.

Kontaktdaten

F4 Uranium Corp.

750-1620 Dickson Avenue

Kelowna, BC V1Y 9Y2

Investor Relations

Telefon: 778 484 8030

E-Mail: mailto:ir@F4uranium.com

IM NAMEN DES BOARDS

"Ray Ashley"

Raymond Ashley, CEO

F4 Uranium Corp.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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