Die Aktie von Moderna hat sich nach dem massiven Einbruch seit dem Ende des Corona-Booms deutlich erholt, seit unseres Kauftipps im August letzten Jahres hat sich der Kurs sogar mehr als verdoppelt. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung wird nun sein, ob das Unternehmen seine mRNA-Technologie erfolgreich auf neue Geschäftsfelder übertragen kann. Vom Corona-Gewinner zum Neuaufbau Moderna wurde vor allem durch seinen Covid-19-Impfstoff bekannt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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