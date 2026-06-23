Die Allianz ist Europas größter Versicherungskonzern - in der Lebensversicherung liegt allerdings ein anderer Wettbewerber vorn. Laut einer Untersuchung liegt der deutsche Branchenprimus in der europäischen Lebensversicherer nur auf Rang 2. Gilt das auch für die Aktie des DAX-Konzerns?Das Wichtigste kurz und knapp• AXA ist mit 33,4 Milliarden Euro Versicherungsumsatz Europas größter Lebensversicherer.• Die Allianz folgt mit mehr als 24,5 Milliarden Euro auf Platz 2, Generali mit 20,9 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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