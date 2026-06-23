© Foto: Andreas Arnold - dpaZertifikate gelten vielen Anlegern als kompliziert, dabei können sie ein echtes Werkzeug für jede Marktphase sein. Wie das funktioniert, erklärt Trading-Experte Ingmar Königshofen im wallstreetONLINE Trading Desk.Gibt es die perfekte Strategie für jede Marktphase? Viele Anleger wissen, dass Zertifikate mehr können als nur absichern - aber welche Produkte wirklich funktionieren, bleibt oft ein Rätsel. Ab sofort zeigt Trading-Experte Ingmar Königshofen in unserem wallstreetONLINE Trading Desk die spannendsten Zertifikate-Tipps und wie ihr sie clever für euer Depot nutzt. Keine graue Theorie, sondern konkrete Setups und tiefgehende Analysen direkt vom Profi. Königshofen hat schon mit 14 Jahren …Den vollständigen Artikel lesen
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