Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA55318L1040 MIIVO Holdings Corp. 23.06.2026 CA59863J1XXX MIIVO Holdings Corp. 24.06.2026 Tausch 1:1
US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. 23.06.2026 US26614N2XXX DuPont de Nemours Inc. 24.06.2026 Tausch 3:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA55318L1040 MIIVO Holdings Corp. 23.06.2026 CA59863J1XXX MIIVO Holdings Corp. 24.06.2026 Tausch 1:1
US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. 23.06.2026 US26614N2XXX DuPont de Nemours Inc. 24.06.2026 Tausch 3:1
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