Batteriespeicher werden zum Rückgrat der Energiezukunft - die EVN investiert bereits

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Windkraft und Photovoltaik liefern einen immer größeren Anteil des europäischen Stroms. Für die erneuerbare Energiezukunft ist das ein Fortschritt, für die Stromnetze aber zugleich eine Herausforderung: Erneuerbare Energie aus Wind und Sonne ist nicht jederzeit verfügbar, wenn sie gerade benötigt wird. Genau deshalb rücken Batteriespeicher stärker in den Mittelpunkt der Energieinfrastruktur.

Europas Speichermarkt wächst deutlich

Wie stark der Bedarf an flexiblen Lösungen wächst, zeigt der europäische Speichermarkt. SolarPower Europe geht davon aus, dass Europas Batteriespeicherflotte bis 2029 auf rund 400 GWh zulegen wird. Für die EU-27 werden 334 GWh prognostiziert. Für ein erneuerbar geprägtes Energiesystem sieht der Verband bis 2030 einen noch deutlich höheren Bedarf: In der EU wären demnach sogar 780 GWh Batteriespeicherkapazität erforderlich.

Auch Österreich zeigt, wie stark der Ausbau erneuerbarer Energien das Stromsystem verändert. Laut E-Control wurden im Jahr 2025 bei 60 Verteilernetzbetreibern 115.257 vollständige Anträge auf Netzanschluss von Photovoltaikanlagen gestellt. Die installierte PV-Leistung legte 2025 um 1,6 GW zu. Je mehr dezentrale Erzeugung ans Netz kommt, desto wichtiger werden Speicher, Netzstabilität und intelligente Steuerung. An dieser Schnittstelle setzt die EVN an: Das Unternehmen verbindet regionale Energieversorgung, Netzinfrastruktur und erneuerbare Erzeugung - und kann Batteriespeicher deshalb gezielt in sein bestehendes Geschäftsmodell integrieren.

Warum Batteriespeicher für die EVN relevant sind

Batteriespeicher wirken im Stromsystem wie ein Puffer. Sie nehmen überschüssige Energie auf und geben sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder ab. Damit können sie Lastspitzen abfedern, Schwankungen bei Wind- und Solarstrom ausgleichen und Netze entlasten.

Für den Konzern ist dieser Bereich strategisch interessant, da das Unternehmen bereits an mehreren relevanten Schnittstellen aktiv ist: Stromerzeugung, Netzinfrastruktur, Versorgung und regionale Energieinfrastruktur. Speicher ergänzen dieses Profil und können künftig helfen, Erzeugung, Netzbetrieb und Verbrauch effizienter miteinander zu verbinden.

Intelligenter Ausbau des Speicherportfolios - Nutzung bestehender Netzinfrastruktur

Die EVN treibt den Ausbau von Batteriespeichern bereits auf mehreren Ebenen voran. Neben bestehenden Speicherlösungen, etwa in Trumau, Dorfmühle und am Energieknoten Theiß, setzt der Konzern verstärkt auf größere Projekte. In Theiß entsteht Österreichs größtes Batteriespeicherprojekt mit 70 MW Leistung und 140 MWh Kapazität. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2027 geplant; die Investition liegt bei rund 46 Millionen Euro.

Zusätzlich befindet sich am Standort Dürnrohr ein weiterer Großbatteriespeicher mit 16 MW Leistung in Bau.

300 MW bis 2030 als strategisches Ziel

Die Projekte sind Teil einer größeren Speicherstrategie. Die EVN verfolgt das Ziel, bis 2030 Batteriespeicher mit einer Gesamtleistung von 300 MW aufzubauen. Die aktuell genannten Projekte bilden damit einen wichtigen ersten Schritt, zeigen aber zugleich, dass in den kommenden Jahren ein weiterer Ausbau geplant ist.

Aus Kapitalmarktsicht ist entscheidend, dass diese Strategie nicht isoliert steht. Der Konzern will im Rahmen seiner Strategie 2030 durchschnittlich rund eine Milliarde Euro jährlich investieren. Schwerpunkte sind Netze, erneuerbare Erzeugung, Großbatteriespeicher, E-Ladeinfrastruktur und Trinkwasserversorgung. Vier Fünftel der Investitionen sollen nach Niederösterreich fließen. Digitalisierung und KI spielen in der Strategie ebenfalls eine wichtige Rolle.

Was sagen die Analysten?

Auch Analystenhäuser sehen bei EVN weiteres Potenzial. Die genannten Kursziele reichen von 29,50 Euro bis 36,00 Euro. AlphaValue setzt den fairen Wert bei 32,10 Euro an, Barclays bei 29,50 Euro, die Erste Group bei 36,00 Euro, Kepler Cheuvreux bei 33,00 Euro und ODDO BHF ebenfalls bei 33,00 Euro. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 29,55 Euro (15.06.2026) ergibt sich daraus ein prognostiziertes Aufwärtspotenzial von bis zu 21,8%.

Fazit

Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien steigt der Bedarf an Speicherlösungen. Die EVN investiert bereits konkret in Großbatteriespeicher und verfolgt bis 2030 ein Ausbauziel von 300 MW. Damit positioniert sich das Unternehmen in einem Markt, der für Versorgungssicherheit, Netzstabilität und Kapitalmarkt weiter an Bedeutung gewinnen dürfte.

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Quellen:

SolarPower Europe: https://api.solarpowereurope.org/uploads/SPE_European_Battery_Outlook_2025_62b89db476.pdf?updated_at=2025-05-05T09%3A16%3A53.946Z

E.Control: https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Erhebung%2BNetzanschluss%2BJahresbericht%2B2025%2B%281%29.pdf/517c47b2-ac96-8e33-6f8f-717bb92ebdda?t=1773649251336

EVN Pressemeldung: https://www.evn.at/home/presse/osterreichs-gro-ter-batteriespeicher

EVN-Aktionärsbrief: https://www.evn.at/getmedia/83f439f5-48ed-4e25-8f2c-a24d446e3493/AB_HY1_2025_26_DE.pdf

EVN Pressemeldung: https://www.ots.at/presseaussendung/EQS_20251218_EQS0007/eqs-news-evn-ag-geschaeftsverlauf-im-geschaeftsjahr-202425

EVN Pressemeldung: https://www.evn.at/home/presse/evn-speicherinitiative-300-mw-bis-2030?utm_source=chatgpt.com

EVN Pressemeldung: https://www.evn.at/home/presse/batteriespeicher-macht-trumau-und-tattendorf-zu-standorten-eines-super-hybrid-parks?utm_source=chatgpt.com

EVN Ganzheitsbericht: https://www.evn.at/getmedia/7d759ba3-20d7-42cf-8095-34987047fc50/EVN-GHB-2024-25_online.pdf?utm_source=chatgpt.com

EVN IR-Webseite: https://www.evn.at/home/investor-relations/evn-aktie/equity-analysten?utm_source=chatgpt.com

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