Meta soll an einer Polymarkt-ähnlichen Smartphone-App arbeiten, auf der Nutzer:innen Wetten platzieren können. Mark Zuckerberg habe eigens ein Team zur Entwicklung der intern Arena genannten App abgestellt, heißt es in einem Bericht der New York Times. Zuletzt waren sogenannte Prognosemärkte wie Polymarket und Kalshi, auf denen Nutzer:innen auf das Eintreten bestimmter Ereignisse wetten können, wegen mutmaßlichem Insiderhandel unter Druck geraten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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