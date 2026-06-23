Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 23. Juni 2026) - Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90) "Regency Silver" (oder das "Unternehmen") lädt Aktionäre und interessierte Investoren zu einem Live-Investoren-Webinar mit Chief Executive Officer Bruce Bragagnolo und dem leitenden Geologen Michael Tucker ein, um die vollständigen Ergebnisse der Bohrkampagne 2025/2026 am Dios Padre Projekt in der Nähe von Yecora, Sonora, Mexiko, zu besprechen.

Informationen zum Webinar

Datum: Donnerstag, 25. Juni 2026

Donnerstag, 25. Juni 2026 Uhrzeit: 11:00 Uhr ET | 9:00 Uhr MT | 17:00 Uhr MEZ

11:00 Uhr ET | 9:00 Uhr MT | 17:00 Uhr MEZ Anmeldelink: https://zoom.us/webinar/register/WN_e4ynGgnmSLOwqb68XtBf6Q#/registration

Aufzeichnung: Im Anschluss an die Veranstaltung wird eine Aufzeichnung auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt.

Am 16. Juni 2026 veröffentlichte Regency Silver die vollständigen Analyseergebnisse von neun Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 6.234 Metern, die während der Kampagne 2026 gebohrt wurden. Die Ergebnisse bestätigten eine zusätzliche hochgradige Gold-Kupfer-Silber-Mineralisierung in der Tiefe und die fortgesetzte Erweiterung des Dios-Padre-Brekziensystems.

Wichtige Highlights

REG-26-35 (aktuell das ertragreichste Bohrloch): 5,06 g/t Au, 41,85 g/t Ag und 1,10 % Cu auf 36,35 m, innerhalb einer breiteren Zone von 96,00 m mit durchschnittlich 2,08 g/t Au

5,06 g/t Au, 41,85 g/t Ag und 1,10 % Cu auf 36,35 m, innerhalb einer breiteren Zone von 96,00 m mit durchschnittlich 2,08 g/t Au REG-26-29 (hochgradiges Silber): 266,04 g/t Ag und 0,56 % Cu auf 7,55 m, zirka 250 m unterhalb der historischen Silbermine Dios Padre

266,04 g/t Ag und 0,56 % Cu auf 7,55 m, zirka 250 m unterhalb der historischen Silbermine Dios Padre Systemgröße bestätigt: Der mineralisierte Brekzienkörper hat nun eine Ausdehnung von etwa 775 Meter in Richtung des Einfallens und ist in alle Richtungen offen.

Der mineralisierte Brekzienkörper hat nun eine Ausdehnung von etwa 775 Meter in Richtung des Einfallens und ist in alle Richtungen offen. Vertikales Zonierungsmuster bestätigt: Silber- und kupferreiche Mineralisierung in geringeren Tiefen, die in der Tiefe in Gold-Kupfer übergeht - ein Muster, das auf ein großes, solides magmatisch-hydrothermales Porphyr-Epithermal-System hindeutet

Diese Bohrergebnisse stimmen mit früheren hochgradigen Analyseergebnissen aus Bohrungen bei Dios Padre überein, darunter:

REG-23-21: 38 Meter mit 7,36 g/t Gold

REG-22-01: 36 Meter mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,8 g/t Silber

REG-23-14: 29.4 Meter mit 6,32 g/t Gold

FMR 12-06: 32,5 Meter mit 408 g/t Silber (mit 1,9 Metern mit 3220 g/t Silber)

FMR 15-06: 28,8 Meter mit 467,8 g/t Silber

FMR 12-06: 32,5 Meter mit 408 g/t Silber (mit 1,9 Metern mit 3220 g/t Silber) FMR 15-06: 28,8 Meter mit 467,8 g/t Silber RDP 18-12: 12,4 Meter mit 558 g/t Silber

FMR 17-06: 5,2 Meter mit 1145 g/t Silber

Programm des Webinars

Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer, und Michael Tucker, VP of Exploration, werden eine umfassenden Überblick über das Bohrprogramm 2025/2026 geben, unter anderem:

eine vollständige Auswertung der Bohrergebnisse aus der Kampagne 2025/2026

die Bedeutung von REG-26-35 für den Umfang und die Kontinuität des Dios Padre-Systems

die nächsten Schritte und das weitere Vorgehen für das Projekt Dios Padre

Live-Frage-und Antwort-Runde

Technische Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Michael Tucker, P.Geo, als Direktor von Regency Silver und eine Qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects genehmigt (NI 43-101). Herr Tucker wird aufgrund seiner Tätigkeit als Direktor nicht als unabhängig betrachtet.

Über Regency Silver Corp.

Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf hochgradiges Gold, Silber und Kupfer in Mexiko spezialisiert. Dabei ist das Vorzeigeprojekt das Dios-Padre-Projekt in Yecora, Sonora, Mexiko, wo Regency Silver ein bedeutendes hochgradiges Gold-, Kupfer- und Silbersystem entdeckt hat, vermutlich eine magmatisch-hydrothermale Brekzie, die sich in der Tiefe ausweitet.

Weder TSX Venture noch ihre Regulierungsbehörden übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen des Managements und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, behördlichen Genehmigungen, der Finanzierung und den Rohstoffpreisen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/302594

Source: Regency Silver Corp.