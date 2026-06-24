Defence-Software vor dem Durchbruch? Harvest Technology sammelt 6,5 Mio. AUD ein und holt Ex-Raytheon-Managerin an die Spitze

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Mit frischem Kapital, neuer Führung und einer klaren Ausrichtung auf den globalen Verteidigungsmarkt schafft die Harvest Technology Group (WKN: A3EEK1, ISIN: AU0000082422) die Voraussetzungen für die nächste Wachstumsphase.

Sichere Datenübertragung wird zum strategischen Faktor

Die Digitalisierung moderner Streitkräfte erhöht den Bedarf an leistungsfähigen Kommunikationslösungen. Ob unbemannte Systeme, maritime Überwachung oder abgelegene Einsatzorte - überall entstehen große Datenmengen, die häufig über begrenzte Netzwerkkapazitäten übertragen werden müssen.

Genau hier setzt die australische Harvest Technology Group (WKN: A3EEK1, ISIN: AU0000082422) an. Das Unternehmen entwickelt Softwarelösungen, die hochauflösende Video-, Sensor- und Betriebsdaten auch unter schwierigen Netzwerkbedingungen in Echtzeit übertragen können. Herzstück ist die proprietäre Plattform "Nodestream", die Datenströme komprimiert und für bandbreitenschwache Umgebungen optimiert.

Vom Technologietest in die kommerzielle Phase

In den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt auf der technischen Validierung der Plattform. Die Technologie wurde in verschiedenen Verteidigungs- und Industrieanwendungen getestet und konnte ihre Leistungsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen unter Beweis stellen.

Nun rückt eine andere Frage in den Mittelpunkt: Kann Harvest die vorhandene Technologie in größerem Umfang monetarisieren?

Der Schritt von erfolgreichen Pilotprojekten zu wiederkehrenden Lizenzumsätzen gilt im Verteidigungssektor als anspruchsvoll. Lange Beschaffungszyklen, regulatorische Anforderungen und komplexe Entscheidungsprozesse prägen den Markt. Gleichzeitig steigen weltweit die Investitionen in digitale Verteidigungs- und Sicherheitslösungen.

6,5 Millionen AUD für die nächste Wachstumsstufe

Um die internationale Expansion voranzutreiben, hat Harvest Ende Mai eine zweistufige Platzierung bei institutionellen Investoren abgeschlossen. Das Unternehmen nahm dabei brutto 6,5 Millionen AUD ein.

Die Kapitalmaßnahme stärkt die finanzielle Position und verschafft zusätzlichen Handlungsspielraum für Vertrieb, Geschäftsentwicklung und die Bearbeitung neuer Marktchancen. Gerade bei technologieorientierten Unternehmen im Defence-Bereich ist eine solide Kapitalausstattung ein wichtiger Faktor, um langfristige Ausschreibungs- und Beschaffungsprozesse begleiten zu können.

Neue CEO mit Erfahrung aus der Rüstungsindustrie

Parallel zur Finanzierung hat Harvest auch personell die Weichen neu gestellt. Seit dem 1. Juni 2026 führt Veronica Bainton das Unternehmen als Chief Executive Officer.

Bainton bringt umfangreiche Erfahrung aus dem australischen Verteidigungs- und Technologiesektor mit. Zu ihren früheren Stationen zählen Führungspositionen bei Raytheon Australia sowie im Satellitenbereich von Optus.

Ihre Expertise könnte insbesondere bei der Navigation komplexer Beschaffungsprozesse und beim Aufbau strategischer Partnerschaften von Bedeutung sein. Im Defence-Sektor spielen belastbare Netzwerke und tiefes Verständnis regulatorischer Anforderungen häufig eine zentrale Rolle bei der Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten.

Rückenwind durch steigende Verteidigungsausgaben

Die geopolitische Lage sorgt weltweit für höhere Investitionen in Verteidigungs- und Sicherheitsinfrastrukturen. Programme im NATO-Umfeld sowie Kooperationen innerhalb des AUKUS-Bündnisses erhöhen den Fokus auf Technologien, die sichere und effiziente Datenübertragung ermöglichen.

Mit seiner Spezialisierung auf den Betrieb in bandbreitenbeschränkten Umgebungen adressiert Harvest einen Markt, dessen Relevanz kontinuierlich zunimmt. Insbesondere bei autonomen Systemen, maritimen Anwendungen und sicherheitskritischen Einsätzen wächst der Bedarf an Lösungen, die auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässige Datenverbindungen gewährleisten.

Nächste Meilensteine im Fokus

Mit der erfolgreichen Kapitalaufnahme und der Verpflichtung einer erfahrenen Defence-Managerin hat Harvest wichtige Voraussetzungen für die nächste Unternehmensphase geschaffen. Die finanzielle Basis wurde gestärkt, während gleichzeitig zusätzliche Branchenkompetenz in die Unternehmensführung eingezogen ist.

Die weitere Entwicklung dürfte nun vor allem davon abhängen, wie erfolgreich bestehende Projekte und Vertriebskontakte in konkrete Vertragsabschlüsse überführt werden können. Die kommenden Quartale werden daher zeigen, wie schnell Harvest seine Position in einem wachsenden Markt für sichere Datenübertragung weiter ausbauen kann.

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Quellen:

https://www.boerse.de/nachrichten/IRW-News-Harvest-Technology-Group-Harvest-kuendigt-Platzierung-ueber-6-5-Mio-Dollar-zur-Beschleunigung-globaler-Chancen-im-Verteidigungs-und-autonomen-Systembereich-an/38352024

https://harvest.technology/products



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Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

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