Die Micron-Aktie hat gestern rund -13% an Wert verloren und sorgt damit nach ihrer starken Rallye erstmals wieder für größere Zweifel. Nach dem jüngsten Allzeithoch nehmen die Gewinnmitnahmen deutlich zu, während sich das kurzfristige Chartbild eintrübt. Gleichzeitig rückt die Frage in den Fokus, ob es sich lediglich um eine gesunde Korrektur innerhalb des Aufwärtstrends handelt oder ob die KI-getriebene Rallye an Dynamik verliert. Wie es für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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