Der DAX hat am Dienstag einen Verlust verbucht. Auch zur Wochenmitte dürfte der Kurs nachgeben. Vorbörslich wird der deutsche Leitindex rund 0,1 Prozent tiefer bei 24.866 Zählern taxiert. Uneinheitliche Vorgaben aus Asien und die schwache Entwicklung an der Wall Street am Vorabend sorgen dabei für wenig Zuversicht. • Nach heftigen Kursverlusten im KI-Sektor stehen die Quartalszahlen von Micron im Fokus.• Der DAX dürfte schwächer in den Handelstag starten.• In Asien entwickeln sich die Kurse uneinheitlich.Am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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