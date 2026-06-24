© Foto: Boris Roessler/dpaEuropas Börsen sind etwas schwächer in den Handel am Mittwoch gestartet. Die sehr schwache Rheinmetall-Aktie belastet den DAX. Samsung und SK Hynix legen in Asien zu. Gold und Öl fallen weiter.Europas Börsen haben ihre Verluste am Mittwoch weiter ausgebaut, wobei sich vor allem der DAX schwach zeigte. Der deutsche Leitindex büßte zuletzt (09:40 Uhr) 0,4 Prozent ein auf 24.787 Punkte. Mit Abstand größter Verlierer war die Rheinmetall-Aktie, die 12,3 Prozent einbrach. Die Bundesregierung plant nach Berichten von Reuters und der Financial Times, das Programm für die F126-Fregatten zu beenden. Damit stünde der Bau des größten deutschen Kriegsschiffs seit dem Zweiten Weltkrieg vor dem Aus. Zu …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US5951121038,DE0007030009,US7960502018,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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