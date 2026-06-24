Die Rheinmetall-Aktie steht aktuell rund -16% im Minus. Auslöser war ein Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel", wonach Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius das geplante F126-Fregattenprojekt nicht weiterverfolgen und stattdessen auf ein alternatives Modell von TKMS setzen könnte. Die Nachricht löste einen regelrechten Ausverkauf bei Rheinmetall aus, während die TKMS-Aktie gleichzeitig rund +10% zulegen konnte. Für zusätzliche Verunsicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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