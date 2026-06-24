Es ist ein Ereignis, das Rheinmetall-Aktionäre seit Februar 2025 nicht mehr erlebt haben: Die Rheinmetall-Aktie notiert unter 1.000 €. Der Kurs des deutschen Rüstungskonzerns erlebt am Mittwoch einen rabenschwarzen Tag und stürzt um über -15% ab. Was ist da bloß los und können Anleger hier nun das ultimative Schnäppchen machen? Ein herber Rückschlag Der schlimmste Kursrückgang der Rheinmetall-Aktie seit 25 Jahren hat einen direkten und einen indirekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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