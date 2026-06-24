FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortagsrückschlag meiden die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien weiter das Risiko. Neu belastet von einem Kursrutsch bei den Rheinmetall-Aktien entfernte sich der Dax weiter von der zuletzt umkämpften 25.000-Punkte-Marke. Mit einem Abschlag von einem halben Prozent auf 24.765 Punkte rutschte der deutsche Leitindex auch unter die 21-Tage-Linie, die jetzt bei 24.840 Zählern verläuft. Der MDax gab um 0,4 Prozent auf 32.013 Punkte nach.

Die Rheinmetall-Aktien litten mit bis zu 13 Prozent Minus darunter, dass ein Großauftrag der Bundeswehr für neue Fregatten laut Medienberichten zugunsten des Schiffsbauers TKMS umgeleitet wird. Analyst David Perry von JPMorgan sieht darin einen größeren Rückschlag für den Rüstungskonzern. Die TKMS-Titel dagegen zogen im MDax mächtig an.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Korrektur, die am Vortag im Technologiesektor eingesetzt hatte, warten die Anleger auf die nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Micron . Am Vortag waren sie nervös geworden ob der enorm hohen Erwartungen, die als eingepreist gelten. Die Commerzbank sprach von "Zweifeln an der Nachhaltigkeit der KI-getriebenen Aktienrally"./tih/stk

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