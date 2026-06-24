© Foto: Stefan Sauer - dpaMilliarden-Schock für Rheinmetall: Berlin stoppt das größte deutsche Kriegsschiff-Projekt seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Aktie stürzt ab und zieht die gesamte Branche mit nach unten.Die Bundesregierung stellt das prestigeträchtige Rüstungsprojekt zur Entwicklung der F126-Fregatte ein. Wie aus übereinstimmenden Medienberichten hervorgeht, haben Verteidigungsminister Boris Pistorius und hochrangige Beamte am Dienstag sowohl Branchenvertreter als auch Bundestagsabgeordnete darüber informiert, das Vorhaben komplett abzublasen. Für den Düsseldorfer Rüstungsgiganten Rheinmetall ist dies ein herber Rückschlag. Der Konzern stand unmittelbar davor, das kriselnde Megaprojekt als Hauptauftragnehmer …
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