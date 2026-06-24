DJ 16 Airbus A380 müssen wegen Rissen an Tragflächen inspiziert werden

Von Kimberley Kao

DOW JONES--Die Flugsicherheitsbehörde der Europäischen Union (EASA) hat dringende Inspektionen von 16 Flugzeugen des Typs Airbus A380 angeordnet. An einigen Maschinen waren Risse in einem Tragflächenbauteil gefunden worden. In einer am Mittwoch in Kraft getretenen Richtlinie erklärte die Behörde, dass bei früheren Inspektionen der Tragflächenholme, einem zentralen Bestandteil der Tragfläche, Risse gefunden worden seien. Die EASA kam zu dem Schluss, dass diese die "strukturelle Integrität der Tragfläche beeinträchtigen könnten".

"Um diesen potenziell unsicheren Zustand zu beheben, hat Airbus festgestellt, dass eine zusätzliche spezielle Detailinspektion durchgeführt werden muss", hieß es weiter. Fünf der Flugzeuge müssten sofort inspiziert werden. Die anderen 11 Flugzeuge können später, aber innerhalb von 25 Flugzyklen inspiziert werden. Airbus reagierte nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Ein Sprecher der australischen Fluggesellschaft Qantas bestätigte, dass einer ihrer A380 zusätzliche Inspektionen benötige, und fügte hinzu, dass die EASA-Richtlinie keine Auswirkungen auf die Flüge haben werde. "Das Flugzeug befand sich bereits in der planmäßigen Wartung, und wir werden alle zusätzlichen Anforderungen infolge dieser Lufttüchtigkeitsanweisung erfüllen", so der Sprecher.

Emiratas mit Sitz in Dubai, der weltweit größte Betreiber der A380, reagierte nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Der A380 hatte zuvor schon mit Problemen an den Tragflächen zu kämpfen. Die EASA ordnete im Jahr 2012 Inspektionen an, nachdem Risse in den Tragflächen gefunden worden waren.

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June 24, 2026 00:51 ET (04:51 GMT)

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