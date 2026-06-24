Toulouse - Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die Überprüfung von 16 Maschinen des Typs Airbus A380 angeordnet. Drei davon seien dringend, nachdem Risse in der Flügelstruktur eines Flugzeugs entdeckt wurden, wie der Flugzeughersteller Airbus am Dienstag bestätigte. Von den 16 Flugzeugen werden 15 von der Fluggesellschaft Emirates und eines von der australischen Qantas betrieben, wie ein Sprecher von Airbus mitteilte. Fünf Flugzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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