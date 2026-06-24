The following instruments on XETRA do have their first trading 24.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.06.2026
Aktien
1 AU0000221632 Olympio Metals Ltd.
2 AU0000320475 PLC Resources Ltd.
3 US74623V1035 PureCycle Technologies Inc.
4 US26614N2018 DuPont de Nemours Inc.
5 CA59863J1003 MIIVO AI INc.
Anleihen/ETF
1 NO0013756XXX Norwegen, Königreich
2 US05988JAXXX Bandwidth Inc.
3 US06738EDXXX Barclays PLC
4 US06738EDXXX Barclays PLC
5 DE000A460XXX Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
6 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
7 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
8 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 LU3307215XXX BNP Paribas Easy European Equity Buffer June UCITS ETF CAP
10 LU3307215XXX BNP Paribas Easy European Equity Buffer June UCITS ETF DIS
11 LU3307219XXX BNP Paribas Easy Equity Premium Income UCITS ETF CAP
12 LU3307219XXX BNP Paribas Easy Equity Premium Income UCITS ETF DIS
13 LU3307218XXX BNP Paribas Easy Managed Futures UCITS ETF CAP
14 LU3307220XXX BNP Paribas Easy Global Equity Long/Short UCITS ETF CAP
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.06.2026
Aktien
1 AU0000221632 Olympio Metals Ltd.
2 AU0000320475 PLC Resources Ltd.
3 US74623V1035 PureCycle Technologies Inc.
4 US26614N2018 DuPont de Nemours Inc.
5 CA59863J1003 MIIVO AI INc.
Anleihen/ETF
1 NO0013756XXX Norwegen, Königreich
2 US05988JAXXX Bandwidth Inc.
3 US06738EDXXX Barclays PLC
4 US06738EDXXX Barclays PLC
5 DE000A460XXX Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
6 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
7 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
8 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 LU3307215XXX BNP Paribas Easy European Equity Buffer June UCITS ETF CAP
10 LU3307215XXX BNP Paribas Easy European Equity Buffer June UCITS ETF DIS
11 LU3307219XXX BNP Paribas Easy Equity Premium Income UCITS ETF CAP
12 LU3307219XXX BNP Paribas Easy Equity Premium Income UCITS ETF DIS
13 LU3307218XXX BNP Paribas Easy Managed Futures UCITS ETF CAP
14 LU3307220XXX BNP Paribas Easy Global Equity Long/Short UCITS ETF CAP
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