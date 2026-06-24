Zürich - Mit der letzten Migrationswelle Ende Mai 2026 nutzen alle 24 Verbundbanken des ESPRIT Netzwerks das Mobile- und E-Banking von ti&m. ti&m Banking gehört damit zu den meistgenutzten Banking-Lösungen der Schweiz. Was im September 2024 als ambitioniertes Gemeinschaftsprojekt begann, wurde Ende Mai 2026 abgeschlossen: Sämtliche 24 Mitgliedsbanken des ESPRIT Netzwerks nutzen neu ti&m Banking als gemeinsame Mobile- und E-Banking-Lösung. Gestartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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