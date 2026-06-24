© Foto: Frank Duenzl - picture allianceQualcomm verhandelt mit ByteDance über die Entwicklung maßgeschneiderter Chips. Der mögliche Deal könnte dem Konzern neue Wachstumsperspektiven eröffnen.Der US-Chiphersteller Qualcomm führt Gespräche mit dem chinesischen Technologiekonzern ByteDance über die Entwicklung kundenspezifischer Halbleiter. Das berichteten vier mit den Verhandlungen vertraute Personen gegenüber Reuters. Sollte eine Vereinbarung zustande kommen, wäre die TikTok-Muttergesellschaft einer der ersten Kunden für Qualcomms neues Geschäft mit Chipdesign-Dienstleistungen. Qualcomm zählt weltweit zu den größten Anbietern von Modem-Chips für Smartphones. Das Unternehmen versucht jedoch zunehmend, seine Abhängigkeit vom …
Enthaltene Werte: US0079031078,US0382221051,US67066G1040,US7475251036,US5128073062Den vollständigen Artikel lesen
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