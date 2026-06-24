Berlin - Nach dem bundesweiten Ausfall des Bahnbetriebs wegen einer Störung beim Digitalfunk nimmt die Union Bahnchefin Evelyn Palla in die Pflicht.
"Ich erwarte von Frau Palla, dass Lösungen gefunden werden", sagte Unionsfraktionsvize Stephan Stracke der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Der Vorfall zeige erneut, wie dringend die Bahn auf Vordermann gebracht werden müsse, ergänzte der Verkehrsexperte.
"Das gilt nicht nur für marode Schienen und Anlagen, sondern auch für die Technik, die für den Betriebsablauf wichtig ist." Sie müsse modern und zugleich resilient sein. "Es kann nicht sein, dass der Ausfall eines Funksystems den Schienenverkehr in ganz Deutschland lahmlegt", so Stracke.
"Ich erwarte von Frau Palla, dass Lösungen gefunden werden", sagte Unionsfraktionsvize Stephan Stracke der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Der Vorfall zeige erneut, wie dringend die Bahn auf Vordermann gebracht werden müsse, ergänzte der Verkehrsexperte.
"Das gilt nicht nur für marode Schienen und Anlagen, sondern auch für die Technik, die für den Betriebsablauf wichtig ist." Sie müsse modern und zugleich resilient sein. "Es kann nicht sein, dass der Ausfall eines Funksystems den Schienenverkehr in ganz Deutschland lahmlegt", so Stracke.
© 2026 dts Nachrichtenagentur