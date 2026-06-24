Berlin (ots) -- Robo-Advisor-Test 2026: quirion überzeugt mit Bestnote 1,3 und belegt den ersten Platz- Portfolios 16 digitaler Vermögensverwalter mit einer Geldanlage von je 40.000 Euro getestet- Nachhaltiges Portfolio auf Platz 3 im GesamtrankingIm aktuellen Robo-Advisor-Test der Stiftung Warentest (Stiftung Warentest Finanzen 07/26) sichert sich quirion, der Robo Advisor der Quirin Privatbank, erneut die Auszeichnung als Testsieger. Mit der Gesamtnote "Sehr gut" (1,3) belegt quirion den ersten Platz. Auch das nachhaltige Portfolio hat im Test überzeugt und erhielt mit der Note "Gut" (1,7) den dritten Platz. Bereits 2018 und 2021 hatte sich quirion als Sieger gegenüber dem Wettbewerb durchsetzen können. Die Bestnote von 1,6 aus dem Jahr 2021 wurde in diesem Jahr sogar noch übertroffen."Dreimal Testsieger bei der Stiftung Warentest - das ist für uns kein Zufall, sondern Ergebnis konsequenter Arbeit", sagt Martin Daut, CEO von quirion. "Dass uns die unabhängigen Tester das erneut bestätigen, macht uns sehr stolz - und bestärkt uns darin, auch in Zukunft auf unser bewährtes Anlagekonzept zu setzen und es behutsam zu optimieren, statt jedem Trend hinterherzulaufen."Bestnoten in Kosten, Transparenz und ChancenFür den Test untersuchte die Stiftung Warentest 16 Robo-Advisor-Angebote von Banken und Fintechs anhand eines standardisierten Musterkunden mit mittlerem Risikoprofil und einer Anlagesumme von jeweils 40.000 Euro. Bewertet wurden fünf Bereiche: jährliche Kosten (25 %), Informationen zu Produkt und Kosten (20 %), Ermittlung des Kundenstatus (15 %), Chance-Risiko-Verhältnis über fünf Jahre (20 %) sowie Portfolioabweichungen vom Marktindex (20 %).In der Kategorie "Informationen zu Produkt und Kosten" erhielt quirion die beste Bewertung aller Anbieter - ein Beleg für den konsequenten Transparenzanspruch, den quirion seit seiner Gründung verfolgt. Bei den Gesamtkosten überzeugt quirion mit 0,65 Prozent jährlich (0,48 % Robo-Gebühr + 0,17 % Portfoliokosten).Beim Chance-Risiko-Verhältnis der vergangenen fünf Jahre erreichte das ausgewogene Portfolio von quirion das beste Ergebnis im gesamten Testfeld. Auch das nachhaltige Portfolio überzeugt: Mit dem Urteil "Gut" (1,7) ist es das beste in dieser Kategorie - und zeigt, dass Rendite und Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen."Unser Anspruch war es von Anfang an, wissenschaftlich fundierten Vermögensaufbau einfach und kostengünstig für alle zugänglich zu machen. Drei Testsiege bei der Stiftung Warentest bestätigen, dass dieser Ansatz funktioniert. Mit dem geförderten Altersvorsorgedepot ab 2027 werden wir genau das für viele Menschen umsetzen, die bisher keinen Zugang zum Kapitalmarkt hatten", sagt Karl Matthäus Schmidt, Gründer von quirion und Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank.Der komplette Test ist (kostenpflichtig) auf der Webseite (https://www.test.de/Robo-Advisor-Vergleich-5107535-0/)der Stiftung Warentest abrufbar.Pressekontakt:Dirk AlthoffUnternehmenskommunikationquirion AGKurfürstendamm 11910711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-358E-Mail: dirk.althoff@quirion.deOriginal-Content von: quirion AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114555/6300928